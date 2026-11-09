León XIV llegó a la Argentina y recordó a Francisco en internet: “La Iglesia universal escuchó su voz durante doce años”

El papa León XIV recordó a Francisco y destacó el significado especial de su llegada a la Argentina, en una serie de mensajes publicados en sus redes sociales este domingo. El actual Pontífice hizo referencia a los doce años de papado de Jorge Bergoglio y al vínculo que mantuvo con su tierra natal durante su pontificado.

“Mi llegada a #Argentina tiene, para mí, un significado particular: durante doce años, la Iglesia universal escuchó la voz del Papa Francisco, que llevó consigo, en la memoria y en el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió”, escribió León XIV en su cuenta oficial.

El mensaje del Pontífice | Crédito: X

La publicación llegó después de otro mensaje en el que había expresado su alegría por encontrarse en el país y saludado a los argentinos. “Me alegra profundamente encontrarme hoy en esta querida tierra de #Argentina. Saludo con afecto a todos los argentinos”, había escrito.

En ese primer mensaje, también se refirió al papel de la Iglesia durante su visita y a los valores que busca promover: “La Iglesia acompaña la vida de los pueblos desde la misión que le ha sido confiada. Por eso, desea ofrecer una palabra inspirada en el Evangelio y orientada a custodiar la dignidad de cada persona, la concordia y el bien común”.

Llegada del Papa León a Argentina

La referencia a Francisco tuvo un lugar destacado en las primeras palabras del Papa sobre su llegada. Bergoglio, nacido en Buenos Aires, fue el primer Pontífice argentino y latinoamericano de la historia. Su elección, el 13 de marzo de 2013, marcó el inicio de un papado de doce años, durante el cual mantuvo presente su origen y su vínculo con la Argentina.

La visita de León XIV representa, además, el regreso de un Papa al país después de 39 años. La última vez que un pontífice había estado en territorio argentino fue en abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segundo viaje apostólico a la Argentina.

LB/AF