Milei destacó la presencia de todo el arco político y recordó a Francisco en su discurso ante el Papa

El presidente Javier Milei encabezó este domingo el discurso de bienvenida al papa León XIV durante el encuentro institucional realizado en el Palacio Libertad, en el marco de la primera visita del Pontífice a la Argentina. Ante autoridades nacionales, representantes de distintos espacios políticos, integrantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático, el mandatario destacó la importancia de la llegada del jefe de la Iglesia católica y convocó a dejar de lado las diferencias partidarias.

El Papa León XIV con el Presidente Javier Milei y el gabinete en la Casa Rosada. | Crédito: Prensa LLA

"Me alegra ver a todo el arco político aquí, hay cuestiones que van más allá de las diferencias", expresó Milei al comienzo de su intervención. En ese sentido, sostuvo que la visita representa una jornada de alegría para los católicos, quienes profesan otras religiones y las personas que llegaron desde otros países para participar de las actividades previstas durante la estadía del Papa.

El presidente también hizo hincapié en la dimensión espiritual de la llegada de León XIV y definió a la Argentina como "un pueblo de fe, que nos lleva a vencer el mal con el bien". "La visita de Su Santidad nos eleva espiritualmente a todos los argentinos", afirmó ante el auditorio del Palacio Libertad.

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Uno de los momentos más destacados del discurso llegó cuando Milei recordó a Francisco, fallecido en abril de 2025. El mandatario definió a Jorge Bergoglio como "el argentino más importante de la historia" y destacó el legado que dejó durante su pontificado, más allá de las diferencias religiosas. "Su partida dejó un vacío enorme para todo nuestro pueblo. Una persona de inmensa generosidad", sostuvo el jefe de Estado. Luego agregó: "Francisco no es solo inmortal en los cielos, sino también en la tierra". Sus palabras generaron aplausos entre los presentes.

Hacia el tramo final de su intervención, Milei vinculó su mensaje con la responsabilidad de las generaciones actuales y el país que heredarán quienes todavía no nacieron. "Nos haremos responsables no solo de los argentinos del presente, los niños de hoy y los de mañana. Por eso también trabajamos", señaló.

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En esa línea, el presidente recurrió a una referencia religiosa para expresar el modelo de país que busca construir su Gobierno. "Queremos construir un país fundado sobre la roca, para los que hoy vivimos en ella y para los que van a heredarla", manifestó. La referencia remite a la parábola bíblica de los dos constructores, en la que la roca representa los cimientos firmes sobre los que se levanta una construcción capaz de resistir las dificultades.

Finalmente, Milei cerró su discurso con un pedido directo al pontífice: "Su Santidad, quiero pedirle que rece por nosotros". De esta manera, el mandatario concluyó su mensaje de bienvenida a León XIV, en un encuentro institucional que reunió a representantes de distintos sectores políticos y sociales.

LMM/AF