Murió Elsa Pavón, la Abuela de Plaza de Mayo que estrenó el “índice de abuelidad”

Elsa Pavón, cofundadora de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo y referente de la lucha por los derechos humanos, murió en la madrugada de este jueves, a los 90 años.

Pavón fue la primera abuela en encontrar a la nieta que la dictadura había secuestrado, y con un método revolucionario: en 1984, estrenó el "índice de abuelidad" que había desarrollado la genetista Mary-Claire King para constatar que la nena que había hallado siguiendo pistas era efectivamente Paula Eva Logares, su nieta. Así, en los primeros meses de la naciente democracia argentina, marcó un hito: la primera restitución judicial a una familia biológica de una nieta que había sido apropiada. Esto sentó un precedente que ayudó a 140 familias a recuperar a sus nietos.

“Pareciera que Dios hizo el ADN mitocondrial para que lo usen las Abuelas”

Cuenta la periodista Luciana Bertoia que cuando Elsa se enteró de que su hija Mónica Grinspon, su yerno Ernesto Claudio Logares y su nieta Paula, de solo 23 meses, habían sido secuestrados, se enfermó. Pasó varios días en cama con fiebre. Hasta que un día se dijo "si me muero, nadie va buscar a los chicos", y se levantó. Era mayo de 1978. Elsa tenía 41 años.

Elsa Pavón junto a Estela de Carlotto y Chicha Mariani, en la conferencia de prensa en la que anunciaron la querella contra el apropiador de su nieta Paula Logares,, en 1985.

Desde ese día, se dedicó incansablemente a recorrer juzgados, iglesias y organizaciones. Su familia había sido desaparecida en Montevideo, gracias al trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad de Argentina y Uruguay bajo el paraguas del Plan Cóndor. El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos la ayudó a pagar un pasaje a Montevideo, pero volvió con las manos vacías.

Un día, en un juzgado en La Plata, una mujer la vio llorar y le preguntó qué le pasaba. Era María Isabel "Chicha" Mariani, que revolvía cielo y tierra tras las huellas de su nieta Clara Anahí, secuestrada con solo tres meses de vida. La ayudó a que la recibieran, y se hicieron inseparables. Fue Chicha quien, en un viaje a Brasil, escuchó información acerca de una nena supuestamente uruguaya y dio con la pista de Paula.

Elsa Pavón junto a su nieta Paula Logares, la primera nieta restituida a su familia biológica.

La nena había sido apropiada por un comisario de la policía bonaerense. Elsa investigó por su cuenta y el 13 de diciembre de 1983, en el primer día de gestión de Raúl Alfonsín como presidente democrático, presentó una denuncia judicial por apropiación de menores. Las Abuelas de Plaza de Mayo insistieron hasta lograr que el Poder Judicial ordenara un allanamiento para realizar un examen de ADN. Fue en junio, y lo hizo personalmente Mary-Claire King, la genetista que había desarrollado el índice de abuelidad, en el Hospital Durand. Elsa esperaba el resultado en la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo cuando recibió la confirmación del perito: "Paula es Paula". En diciembre, finalmente, Paula fue restituida a su familia biológica y se crió junto a su abuela.

Elsa Pavón junto a su nieta, Paula Eva Logares,

Ahí comenzó otro camino: buscar a su otro nieto o nieta, ya que su hija, Mónica, estaba embarazada cuando la secuestraron. Lo buscó, y con el mismo ímpetú buscó a los otros cientos de nietos desaparecidos. Pudo celebrar 140 reencuentros, pero no logró dar con el resto de su familia.

En ese camino, junto a Chicha Mariani, en 1996 cofundaron la Asociación Anahí, que impulsa la búsqueda de Clara Anahí Mariani, preserva la casa donde fue secuestrada junto a sus padres, en las afueras de La Plata, y promueve los derechos humanos. Elsa presidió la Asociación hasta su muerte. Esta mañaa, sus compañeros la despidieron con un emotivo posteo.

Posteo de la Casa Mariani Teruggi por la muerte de Elsa Pavón

Elsa siguió trabajando activamente desde la asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Fue querellante en el juicio al presidente de facto Jorge Rafael Videla por apropiación de menores, y en otras causas emblemáticas como las del Plan Cóndor o Brigadas, y se convirtió en una referente ineludible del movimiento argentino de derechos humanos. También integraba la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires.

Elsa Pavón en el festejo de su cumpleaños número 90

Numerosos referentes políticos y sociales la despidieron en redes: entre ellos, los diputados nacionales Myriam Bregman y Horacio Pietragalla Corti, quienes saludaron a su nieta Paula Eva Logares y remarcaron lo imprescindible de su lucha.

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