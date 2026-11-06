Nueva marcha del orgullo en las calles de todo el país

El Orgullo vuelve a las calles con una agenda que combina celebración, demandas de igualdad y cuidado de la salud.

La Marcha del Orgullo de la Ciudad de Buenos Aires será el 7 de noviembre (mañana), desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, bajo la consigna “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”.

La convocatoria se inscribe en un calendario federal de marchas, ferias y festivales que se extiende entre septiembre y diciembre. Según la guía colaborativa de Agencia Presentes, noviembre concentra buena parte de las actividades, con encuentros en localidades bonaerenses y distintas provincias.

Este año, la prevención también tendrá un espacio en la movilización porteña: la ONG AHF Argentina anunció que realizará testeos gratuitos de VIH durante la 35ª Marcha del Orgullo. Con la consigna “Ahora más que nunca”, la organización buscará concientizar sobre la prevención y la necesidad de profundizar las políticas de cuidado de la salud. La propuesta une la visibilidad de las diversidades y el acceso a la prevención.

Según el relevamiento citado por AHF, el 30% de los nuevos diagnósticos de VIH correspondió a personas que nunca se habían testeado. La entidad vinculó su participación con ese dato y con el aumento de casos de infecciones de transmisión sexual, como el VIH y la sífilis.

El calendario actualizado de la convocatoria incluye marchas para el 14 de noviembre en las localAlmirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría y Ushuaia; el 21 en Córdoba, Tucumán y Río Grande, y el 5 de diciembre en Mar del Plata y Mendoza.