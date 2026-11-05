Operativo por la visita del Papa León XIV: se extiende el cierre total de la Avenida del Libertador

Por el avance de los operativos de armado y montaje de estructuras y los requerimientos de seguridad del operativo que lleva adelante la Ciudad en coordinación con el Gobierno nacional por la visita del Papa León XIV, estos son los cortes progresivos de calle, desvíos y restricciones vehiculares hasta mañana en la zona de Avenida del Libertador y calles cercanas.

Papa León XIV

Corte total: Avenida Del Libertador, entre Avenida Int. Bullrich y Ortega y Gasset (sin obstruir la circulación por Ortega y Gasset). Ya está cerrada entre Sarmiento y Bullrich.



Operativo de seguridad por León XIV: qué establece el decreto sobre el control del espacio aéreo

Cortes totales vehiculares restrictivos (adicionales): Avenida Dorrego (entre Cerviño y Figueroa Alcorta, sin afectar las avenidas limítrofes). Y Avenida Intendente Bullrich (entre Avenida Cerviño y Avenida Del Libertador).

Instalaciones de servicio: desde las 8 de la mañana se habilitará la instalación de módulos de oficinas, gazebos y baños químicos en puntos estratégicos de carriles linderos (como Teodoro García y Luis María Campos, Bullrich y Santa Fe, entre otros).



Viernes 6 de noviembre:

A partir de las 00, el operativo alcanza el tramo norte del perímetro previsto:



Corte total: Avenida Del Libertador, entre Ortega y Gasset y Olleros (sin obstruir el paso sobre Olleros).



Cortes totales vehiculares (calles transversales): en Ortega y Gasset, Pje. San Benito de Palermo, Benjamín Matienzo, Jorge Newbery, Maure, Gorostiaga, Olleros, Federico Lacroze y Teodoro García (en sus tramos comprendidos entre Migueletes y Av. del Libertador, sin afectar la circulación por Migueletes).Olleros (entre Avenida Del Libertador y Valentín Alsina).



La guía definitiva sobre la visita del Papa León XIV a Argentina: horarios, transporte y actividades





Recomendaciones



Peatones : la circulación peatonal estará habilitada por las veredas frentistas correspondientes y los senderos internos de Plaza Holanda y Parque Tres de Febrero, debiendo respetar los vallados perimetrales de obra.

Estacionamiento sobre Avenida del Libertador : despeje vehicular en los carriles afectados. El ingreso a cocheras frentistas sobre los corredores cortados tendrá acceso restringido por medio de un carril y supervisado por personal de tránsito.

El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre

Cortes en Palermo, inmedaciones del Monumento de los Españoles



Cortes totales: Avenida Del Libertador, entre Avenida Sarmiento y Olleros (sin obstruir el paso sobre Olleros).- Sarmiento, entre Santa Fe y F. Alcorta- Gorostiaga, entre Del Libertador Av. y Migueletes- Maure, entre Del Libertador y Migueletes- Jorge Newbery, entre Del Libertador y Migueletes- Benjamín Matienzo, entre Del Libertador y Migueletes- San Benito de Palermo, entre Del Libertador y Migueletes- Ortega y Gasset ,entre Del Libertador y Migueletes- Marcelino Freyre, entre Dorrego e Infanta Isabel- Infanta Isabel entre Marcelino Freyre y Del Libertador- Iraola, entre Pedro Montt y Holmberg- Pedro Montt entre Infanta Isabel e Iraola- Sinclair entre Infanta Isabel y Juncal- Dorrego , entre Del libertador y Figueroa Alcorta Sentido Av. Santa Fe- John Fitzgerald Kennedy, entre Iraola y Cerviño- Godoy Cruz ,entre Del Libertador y Juncal- Juan Francisco Seguí, entre Sinclair y Kennedy- Juan Buschiazzo, entre Del Libertador y Seguí- Fray Justo Santamaria de Oro entre Del Libertador y Juncal- Demaría, entre Sinclair y Kennedy- Cerviño, entre Dorrego y Kennedy- Colombia, entre Cerviño y Seguí- Paseo Ucrania, entre Del Libertador e Iraola.

Más info: https://buenosaires.gob.ar/visita-apostolica-del-santo-padre-leon-xiv

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