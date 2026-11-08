Dedicación de la Basílica de Letrán, la venerable fiesta de la Catedral de Roma y Madre de todas las iglesias

El 9 de noviembre, el santoral católico conmemora con solemnidad la Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, la célebre catedral de Roma. Construida por el emperador Constantino en el siglo IV, esta venerada catedral ostenta el título de madre y cabeza de todas las iglesias de la urbe romana y del orbe entero.

La Basílica de San Juan de Letrán y la excelsa fuente de la unidad eclesial

Consagrada por el papa San Silvestre I bajo la advocación del Divino Salvador, fue el primer templo sagrado erigido públicamente tras las duras persecuciones imperiales. Su dedicación litúrgica representa la libertad del culto cristiano y simboliza la unidad indestructible de la Iglesia viva, edificada sobre el fundamento inmortal de los santos apóstoles mediante una constante vida de oración.

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Las crónicas eclesiásticas antiguas y textos litúrgicos documentan asombrosos prodigios de sanación espiritual ocurridos en sus sagrados altares a lo largo de los siglos. Asimismo, las tradiciones romanas recuerdan la milagrosa manifestación de la imagen del Salvador sobre su ábside principal durante la primera consagración, hecho que fortaleció la inquebrantable confianza en Dios del pueblo creyente.

En la piedad contemporánea, esta festividad universal impulsa a renovar el amor filial hacia la Santa Sede y el Santo Padre. Millones de fieles acuden hoy a la intercesión divina para implorar la preservación del orden litúrgico, la paz entre los pueblos y el don de una sincera conversión de corazón, encontrando en la iglesia madre una fuente de serenidad.

Las oraciones dedicadas en esta jornada invocan la protección del Altísimo sobre los templos sagrados de todo el mundo. A través del ferviente rezo del Santo Rosario y novenas especiales, los devotos le piden al Creador que conserve a la comunidad eclesial en una firme fidelidad evangélica, solicitando la gracia de mantener vivas las enseñanzas salvíficas del Redentor.

Su imperecedero valor doctrinario demuestra que la edificación material de las iglesias refleja el templo vivo de la gracia divina en las almas. Venerada por la comunidad católica como símbolo sublime de comunión, la fiesta de Letrán motiva al pueblo creyente a practicarlas obras de caridad, orientando los actos cotidianos hacia la gloriosa promesa de la salvación del alma.

Al honrar esta santa dedicación, los cristianos renuevan el compromiso de edificar sus hogares sobre los sólidos pilares de la fe. La contemplación del templo supremo estimula a las familias a perseverar en el amor fraterno, confiando plenamente en que la misericordia de Dios custodia a su rebaño ante los constantes desafíos morales y tribulaciones de la vida presente.

La veneración a los otros santos del día y de la semana

En esta misma fecha, la liturgia conmemora al virtuoso mártir San Teodoro de Amasea y a San Ursinio de Bourges. Asimismo, durante el transcurso de esta intensa semana destacan figuras fundamentales del calendario romano, como San León Magno, San Martín de Tours, San Josafat y San Diego de Alcalá, cuyos virtuosos testimonios de santidad enriquecen profundamente a toda la Iglesia.

Para los devotos que residen en la Ciudad de Buenos Aires, es posible participar de esta solemnidad y pedir la bendición en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, ubicada en el céntrico barrio de San Nicolás (San Martín 27). En este histórico templo primado, la comunidad se une a la sede romana para celebrar los misterios de la Iglesia universal y ofrecer oraciones.