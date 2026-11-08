Quiénes recibieron al papa León XIV en su llegada a la Argentina

El papa León XIV aterrizó este domingo a las 16.33 en el Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires, para iniciar su visita apostólica a la Argentina. El pontífice llegó procedente de Uruguay y fue recibido en una ceremonia oficial que reunió a las principales autoridades del Gobierno nacional y representantes de la Iglesia católica.

El presidente Javier Milei encabezó el recibimiento al pie del avión y acompañó al Papa durante los saludos protocolares a las personas que se acercaron a darle la bienvenida. El mandatario fue el principal representante del Gobierno nacional en la recepción, que tuvo una presencia reducida de funcionarios. Junto a Milei estuvo su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien también participó de los saludos al pontífice y lució una mantilla negra.

Javier Milei en Aeroparque para recibir al Papa

Karina Milei en Aeroparque para recibir al Papa

La ceremonia también contó con la presencia del Regimiento de Patricios, que formó parte del dispositivo protocolar preparado para la llegada del jefe de la Iglesia católica. Su participación acompañó el despliegue institucional previsto para el inicio de la visita.

Los representantes de la Iglesia en Aeroparque

En representación de la Iglesia argentina estuvieron el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Daniel Colombo. También participaron el nuncio apostólico en la Argentina, nuncio norteamericano Michael Wallace Banach, y monseñor Raúl Pizarro.

Entre los presentes estuvo además el padre Martín Burdich, párroco de la iglesia San José de Flores, vinculada a la historia pastoral del papa Francisco. Junto a un grupo de jóvenes, le entregó un presente a León XIV durante el recibimiento en Aeroparque.

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Villarruel y Kicillof, entre las ausencias

Una de las particularidades de la ceremonia fue la ausencia de varias figuras del oficialismo y de otros espacios políticos. No estuvieron la vicepresidenta Victoria Villarruel, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; Patricia Bullrich ni Luis Caputo. Tampoco participó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El canciller Pablo Quirno también formó parte de la recepción al pontífice, aunque no estuvo presente al pie del avión en Aeroparque. El funcionario recibió a León XIV en la Plaza San Martín, donde continuó el recorrido oficial del Papa tras su llegada a la Argentina.

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Por último, el gobernador bonaerense Axel Kicillof tampoco formó parte del acto protocolar en Aeroparque. Según la información disponible, no había sido incluido en la convocatoria para recibir al pontífice, en una ceremonia que tuvo a Milei como principal figura política y a las autoridades eclesiásticas como protagonistas institucionales.

A diferencia de lo ocurrido en Aeroparque, donde la recepción estuvo encabezada por Milei y contó con una presencia acotada de funcionarios, varias figuras de la política de distintos espacios participarán del encuentro con León XIV en el Palacio Libertad. Allí se espera la presencia de representantes del oficialismo, la oposición y autoridades de otros sectores políticos, en una instancia institucional que ampliará la representación política durante la visita papal.

LMM/AF