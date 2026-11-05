Sergio Dalma se reencontró con su público en un Gran Rex colmado

Sergio Dalma abrió su recital del miércoles 4 de noviembre en el Teatro Gran Rex con dos canciones de Franco Battiato. Primero cantó Yo quiero verte danzar y después, Centro de gravedad permanente. Del pulso bailable de esos dos temas pasó a Entre tú y mil mares, la balada que compuso Biagio Antonacci y popularizó Laura Pausini. Las tres forman parte de Ritorno a Via Dalma, su disco número 23, editado en 2025.

“Por fin estamos aquí- dijo Sergio-. Antes de viajar miraba el calendario y pensaba en cuánto faltaba para el regreso. Tenía ganas de pasear por Buenos Aires, de reencontrarse con amigos y de comer mucho. Es felicidad cuando pisamos otra vez la Argentina”, contó al cabo de su primera semana en el país.

Sergio Dalma. | Crédito: cuino

Para explicar por qué había elegido esas canciones italianas, Dalma volvió a dos escenas de su infancia. En una viajaba en auto con sus padres mientras en la radio sonaban los éxitos del verano. En la otra, la familia se reunía frente al televisor para ver los festivales de la canción. Habló de “canciones que eran en blanco y negro, que con los años las fuimos coloreando". En el Gran Rex recuperó varias de las que había grabado en los primeros Via Dalma y propuso escucharlas "casi como si las cantáramos al oído”.

En ese repaso sonaron El jardín prohibido y Soy un italiano, dos temas que grabó para el primer Via Dalma. También cantó El mundo y Yo no te pido la luna, que incorporó a la segunda entrega del proyecto.

Esa memoria familiar también recorre Ritorno a Via Dalma, su disco número 23, editado en 2025, 15 años después del primer Via Dalma. Entre las nuevas versiones figuran Entre tú y mil mares, que Biagio Antonacci compuso y Laura Pausini popularizó en 2000, y Parole, parole, el homenaje personal a Mina. El álbum también recupera Rumore, de Raffaella Carrà, y Centro de gravedad permanente, de Franco Battiato. Felicitá fue otro de sus temas que hizo conmover al auditorio y Baila Morena puso más calor en el ambiente.

Sergio Dalma | Crédito: cuino

"Para presentar Volare, Dalma invitó a la platea a ponerse de pie. Él había ido poco a la discoteca de joven porque ya cantaba en orquestas, pero las noches en que salía se plantaba en mitad de la pista e imitaba un solo de guitarra. "Tengo que reconocer que dominaba más la barra", admitió, y bromeó con que de ahí venía lo de Bailar pegados. "¡Vamos al boliche!", propuso. Los fans, que venían cantando con él, también lo acompañaron en el baile. Así Bailarpegados fue la frutilla del postre al final, cuando tembló el Gran Rex.

Nacido en Sabadell en 1964, Dalma debutó en 1989 con el álbum Esa chica es mía. Dos años después representó a España en Eurovisión, en Roma, y quedó cuarto con Bailar pegados.

Sergio Dalma.

Dalma pidió un aplauso para el equipo técnico y la producción local. Al presentar a su banda, agradeció a Javi Arpa en guitarras; Arturo Ruiz en bajo; Dani Podador en batería; Alicia Araque en percusión y voces; y Miguel Ángel Collado en piano, teclados y dirección musical. Reservó un saludo especial para el saxofonista Esdras Boyajian, nacido en La Falda, Córdoba, que se sumó a la gira este año y tenía tantas ganas como él de volver al país. "Siempre tenemos Argentina por todos lados", dijo Dalma.

Después de Rosario, Córdoba y Buenos Aires, la gira argentina continuará el 6 de noviembre en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán y el 10 en Mar del Plata.

Por María Elena García.