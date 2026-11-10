Descargá gratis el diario PERFIL del martes 10 de noviembre: la cobertura especial de la visita de León XIV

PERFIL presenta este martes 10 de noviembre de 2026 una nueva edición especial dedicada a la histórica visita del papa León XIV a la Argentina. La publicación reúne la cobertura periodística de un acontecimiento que marca el regreso de un pontífice al país después de 39 años.

El ejemplar ofrece información, fotografías y análisis sobre las primeras jornadas del Papa en territorio argentino, sus mensajes y las repercusiones políticas y sociales de su visita. La cobertura especial acompaña el recorrido de León XIV por el país, que este martes tiene previstas actividades en Córdoba y un encuentro con jóvenes en Buenos Aires.

Cómo descargar gratis la edición especial de PERFIL

Los lectores podrán acceder gratuitamente al ejemplar completo en formato PDF, conservarlo en sus dispositivos y consultar todas sus páginas sin necesidad de conexión a internet. La descarga estará disponible a través del sitio web de PERFIL, como parte de la cobertura especial que se extenderá de lunes a jueves.

Documento PDF

Quienes prefieran la edición en papel también podrán conseguir el diario en los kioscos de diarios y revistas. De esta manera, PERFIL ofrece la posibilidad de conservar un ejemplar impreso de una visita histórica para la Iglesia y la Argentina.