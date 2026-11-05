“Estamos poniendo la plata”: el embajador de EEUU confirmó el respaldo de Trump al Gobierno de Milei y reveló cuánto invertirán "antes del final de 2027”

Peter Lamelas, el embajador de Estados Unidos en Argentina, confirmó el apoyo de Washington al gobierno de Javier Milei, explicando que la administración de Donald Trump traerá a nuestro país una importante cantidad de inversiones y financiamientos antes de que finalice el 2027, remarcando que Vaca Muerta será uno de los principales destinos de ese dinero

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), en un encuentro con empresarios del sector energético en Neuquén llamado AOG Patagonia 2026, el diplomático afirmó: “Estamos poniendo la plata. Creemos en este rumbo que está tomando la Argentina y creemos en ustedes. Van a haber 20 mil millones de dólares antes del final de 2027”.

Y agregó que hay acuerdos por 7.000 millones de dólares con el Exim Bank, de los cuales 6.000 millones se pondrían en el proyecto de gas natural licuado que lidera YPF.

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Lamelas también advirtió sobre los peligros de la tecnología china: “El gobierno comunista chino obliga a las empresas a entregar datos sensibles al gobierno chino y al partido comunista chino sin control judicial ni el secreto”.

Luego, destacó el Corredor Andes-Atlántico, el proyecto bilateral que busca actualizar la infraestructura que une los recursos energéticos y mineros argentinos con los puertos del Atlántico y los diferentes mercados internacionales.

El anterior mensaje de Lamelas sobre Vaca Muerta

El pasado 20 de octubre, en su cuenta de X, el embajador Lamelas había compartido un extenso posteo donde expresó que “Vaca Muerta es el motor del éxito económico del país. Argentina puso reglas de juego claras y hoy tiene una producción récord de aproximadamente un millón de barriles diarios y un superávit comercial energético que asombra al mundo entero”.

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Para luego sumar: “Estados Unidos apoya firmemente esta transformación. Trabajamos en varios frentes para acelerarla, como el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa para modernizar la infraestructura que conecta pozos y minas con el Atlántico, respaldar Argentina LNG y posicionar al país como proveedor confiable de energía y minerales críticos”.

Posteo del embajador Lamelas sobre Vaca Muerta

El embajador cerró su posteo expresando: “Mi especial reconocimiento a la Cámara de Comercio de Argentina y Texas por su trabajo para consolidar la asociación entre Estados Unidos y Argentina”.

HM/DCQ