Hoy es el Día del Canillita y no hay kioscos, pero se puede acceder gratis a la última edición de PERFIL

Este sábado 7 de noviembre de 2026 es el "Día del Canillita" y por esa razón no se imprimen los diarios. PERFIL pone sin embargo a disposición de sus lectores la descarga gratuita de la edición de este viernes de Diario PERFIL, al que acompañaron en forma adelantada los habituales suplementos sabatinos: Espectáculos, El Observador y Buenos Aires Times.

La versión digital conserva el diseño original tanto en sus páginas, como en fotografías, artículos y suplementos. Quienes deseen disfrutar de ese ejemplar pueden descargarlo sin costo a través del siguiente enlace y conservarlo para consultarlo cuando quieran, incluso sin conexión a internet.