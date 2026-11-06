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Hoy es el Día del Canillita y no hay kioscos, pero se puede acceder gratis a la última edición de PERFIL

El ejemplar completo está disponible en formato digital para que puedas leerlo y guardarlo en cualquier dispositivo.

Hoy es el Día del Canillita y no hay kioscos, pero se puede acceder gratis a la última edición de PERFIL
Portada Diario PERFIL
Hoy 05:30

Este sábado 7 de noviembre de 2026 es el "Día del Canillita" y por esa razón no se imprimen los diarios. PERFIL pone sin embargo a disposición de sus lectores la descarga gratuita de la edición de este viernes de Diario PERFIL, al que acompañaron en forma adelantada los habituales suplementos sabatinos: Espectáculos, El Observador y Buenos Aires Times.

La versión digital conserva el diseño original tanto en sus páginas, como en fotografías, artículos y suplementos. Quienes deseen disfrutar de ese ejemplar pueden descargarlo sin costo a través del siguiente enlace y conservarlo para consultarlo cuando quieran, incluso sin conexión a internet.

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