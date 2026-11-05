¿Qué piensa hoy Milei?

Qué hay hoy en cabeza del Presidente? Milei hizo un largo viaje a Madrid, para asistir a la Cumbre Iberoamericana. Las horas de vuelo le ofrecieron una oportunidad para reflexionar sobre el resultado de las elecciones en EE.UU., una contundente derrota del proyecto MAGA de Donald Trump -al que se aupó como nadie en el mundo-, y el control del Congreso por parte de los demócratas.

Las razones del derrumbe de Trump son múltiples, pero responde sobre todo a su aventura en Irán, que generó un alza en el precio de los combustibles y la disparada del costo de vida. Trump subestimó el impacto en el bolsillo de los norteamericanos -el término affordability dominó la discusión pública- y cuando lo advirtió era tarde.

Cristina habló y Milei agradece

Milei estuvo jugueteando en las últimas semanas con la literalidad de las palabras y desestimó que su política económica condene a millones de argentinos a no llegar a fin de mes.

Economía avanza sin embargo con un paquete de micro medidas que intentará sacar a la economía del estancamiento. ¿Es tarde? Si se mira el horizonte electoral, aún tiene margen.

Uno de los desafíos del Gobierno es si el revés de Trump acelerará la compra de dólares como cobertura (US$ 2.500 M en octubre; 30 mil M en lo que va del año). Pero ¿Volverá a estar allí Scott Bessent para salvarlo? Las prioridades de Trump a partir de hoy son otras. Primero que nada, sobrevivir.