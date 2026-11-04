InternacionalLa foto postergada

Milei se reunió con Abascal en Madrid y reforzó su alianza con la ultraderecha europea

El Presidente reservó exclusivamente su agenda en España para concretar el encuentro que había quedado pendiente de su viaje anterior. La reunión se produjo tras la derrota electoral de Trump en Estados Unidos.

Milei se reunió con Abascal en Madrid y reforzó su alianza con la ultraderecha europea
El Presidente Javier Milei junto al español Santiago Abascal. | X @OPRArgentina
04-11-2026 | 19:07

El presidente Javier Milei se reunió en Madrid con Santiago Abascal, diputado y líder de Vox, durante su nueva visita a España por la XXX Cumbre Iberoamericana. El encuentro se produjo en la antesala de las elecciones anticipadas españolas del 29 de noviembre, en las que el dirigente de derecha será candidato y tendrá como principal competidor al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Presidente Javier Milei se reunió en Madrid con el Diputado y Candidato a Presidente, Santiago Abascal.
Javier Milei con Santiago Abascal.

El mandatario había reservado especialmente su agenda para concretar la reunión, que había quedado pendiente de su viaje anterior, entre el 19 y el 21 de octubre, cuando ambos dirigentes no pudieron verse personalmente porque Abascal se encontraba de gira por la campaña electoral. En aquella oportunidad, Milei publicó una videollamada con el español y bromeó: "Che, dicen que no me querés más".

El Gobierno se limitó a difundir una fotografía del encuentro, sin brindar detalles sobre los temas conversados. La reunión se concretó en una jornada en la que Milei pegó el faltazo a la ceremonia inaugural de la Cumbre, encabezada por los reyes Felipe VI y Letizia y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Tampoco tiene previstas audiencias con el monarca ni reuniones con representantes del PSOE.

La derrota de Trump enciende alarmas en Milei: costo internacional y fuga del "voto joven”

La foto con Abascal se inscribe en la búsqueda del mandatario argentino por reforzar sus vínculos con referentes de la derecha internacional, en un escenario marcado por la derrota electoral de su aliado Donald Trump en Estados Unidos. Este jueves, además, Milei participará de la sesión plenaria de jefes de Estado y de Gobierno y tiene previsto reunirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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