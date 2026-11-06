A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.191 del Diario PERFIL, de adelanta este viernes 6 de noviembre el habitual contenido de los sábados, número al que en consecuencia acompañan tres suplementos que ue recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Espectáculos, y Buenos Aires Times:

Incertidumbre financiera y temor sobre qué pasará con el dólar tras los feriados. Bancos y mercados permanecen cerrados hasta el martes 10 por el Día del Bancario y la visita del papa León XIV, y la atención se concentra en la reapertura del miércoles. Las dudas políticas y en torno al respaldo de Estados Unidos podrían impulsar la demanda de cobertura, aunque los analistas no prevén necesariamente una suba sostenida de la divisa. En tanto, los bonos argentinos seguirán operando en Nueva York: el riesgo país avanzó hasta 925 puntos.

Paraguay, violencia en la calle y renuncia presidencial. Cae otro gobierno amigo de Javier Milei. Santiago Peña anunció que enfrentará el juicio político. Crece el escándalo por el cierre del banco Ueno.

La tapa del Diario PERFIL del viernes 6 de noviembre de 2026

Las empresas de EE.UU.: “Se condicionará el apoyo al país con el nuevo congreso”.

La historia del frío saludo protocolar de Milei con Sánchez. Fue en la Cumbre Iberoamericana en España.

Caputo tiene cinco días de parate por delante. Los mercados lo desafían.

Se divide el catolicismode derecha ante la llegada de León XIV. La Iglesia pidió actuar contra la ludopatía.

Clases suspendidas. Por la visita papal cierran escuelas de Palermo y Belgrano que se hallan dentro del perímetro de seguridad.

La estrategia de Victoria Villarruel ante la interna feroz de LLA.

Bullrich se diferencia: criticó la reforma electoral por decreto. Defendió la libertad de prensa.

Adiós a Patricia Walsh. Falleció la histórica dirigente de izquierda. Su legado en la anulación de las leyes de impunidad.

Crimen de Estefanía. Hallaron asesinada a la joven que era buscada. Su pareja fue detenida tras el hallazgo del cuerpo.

Retiro de Ronaldo. El astro luso confirmó que deja la Selección de Portugal. El cierre de una etapa histórica de 23 años.

River ganó en su último partido de la fase regular y espera rival en los playoffs.

Escriben en esta edición:

Firtman, Giampaolo, Link, Ares, Zajac, Burgueño, Navarro Floria, Fraga, Žižec y A. Fontevecchia.

HB