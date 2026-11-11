La vigilia en Luján: los peregrinos esperan la última misa de León XIV en la Argentina

Una multitud de fieles comenzó a reunirse en las inmediaciones de la Basílica de Luján para esperar la llegada del papa León XIV, quien encabezará este miércoles la última misa de su visita pastoral a la Argentina. Desde distintas provincias y países vecinos, los peregrinos llegaron al santuario para participar de una celebración que marcará la despedida del Pontífice del país.

Desde las primeras horas del martes, familias, jóvenes y delegaciones parroquiales instalaron carpas, reposeras y mantas en los alrededores de la Basílica para pasar la noche a la espera del encuentro. La vigilia estuvo acompañada por rezos, cantos y presentaciones musicales en un escenario montado frente al santuario.

Las fotos de la vigilia en Luján a la espera de León XIV

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Marcelo Escayola

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Marcelo Escayola

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Juan Obregon

Papa León XIV vigilia de los jovenes Palermo | Crédito: Nestor Grassi

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Pablo Cuarterolo

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Pablo Cuarterolo

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Pablo Cuarterolo

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Pablo Cuarterolo

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Pablo Cuarterolo

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Pablo Cuarterolo

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Pablo Cuarterolo

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Pablo Cuarterolo

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Pablo Cuarterolo

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Pablo Cuarterolo

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Juan Obregón

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Pablo Cuarterolo

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Pablo Cuarterolo

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Juan Obregón

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Juan Obregón

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Juan Obregon

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Juan Obregon

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Juan Obregon

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Juan Obregon

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Juan Obregon

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Juan Obregon

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Juan Obregon

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Juan Obregon

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Juan Obregon

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Juan Obregon

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Juan Obregon

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Juan Obregon

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Juan Obregon

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Juan Obregon

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján | Crédito: Juan Obregon