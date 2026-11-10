Del "hagan lío" al "¡vayan y anuncien!": el mensaje de León XIV a los jóvenes

Después de completar su agenda en Córdoba, el papa León XIV llegó a Buenos Aires para participar de la vigilia con miles de jóvenes en Palermo. El avión que lo trasladó desde esa provincia partió a las 16.55 del aeropuerto internacional de Córdoba y aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery poco después de las 18. Desde allí, el Pontífice se dirigió al Monumento de los Españoles en el papamóvil, en medio de aplausos, gritos y una multitud que levantó sus teléfonos para registrar su paso. Más de 1.300.000 jóvenes participan de la convocatoria en Palermo.

El encuentro comenzó a las 20.15, en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento. El encargado de darle la bienvenida fue el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien destacó la presencia de jóvenes llegados desde distintos puntos de la Argentina y se refirió a las dificultades que atraviesan las nuevas generaciones.

Papa León XIV vigilia de los jovenes Palermo | Crédito: Nestor Grassi

Papa León XIV vigilia de los jovenes Palermo | Crédito: Marcelo Dubini

Papa León XIV vigilia de los jovenes Palermo | Crédito: AFP

Durante su intervención, mencionó la pobreza, la soledad, las adicciones y la falta de oportunidades laborales. También resaltó el compromiso de quienes realizan tareas solidarias y acompañan a personas en situación de vulnerabilidad. "Al costado del camino no debe quedar nadie", expresó el arzobispo, antes de agradecerle al Pontífice por su visita.

Después del discurso de García Cuerva, cuatro jóvenes compartieron sus experiencias con el Papa y expusieron distintas realidades vinculadas con la fe, la solidaridad y las dificultades personales. Los relatos incluyeron historias de superación de las adicciones, trabajo comunitario en barrios populares y decisiones de vida vinculadas con la Iglesia.

Durante el encuentro, León XIV agradeció la recepción de los jóvenes argentinos y destacó el afecto con el que lo recibieron: "Gracias por esta acogida que solo Argentina puede dar".

Papa León XIV vigilia de los jovenes Palermo | Crédito: AFP

Papa León XIV vigilia de los jovenes Palermo | Crédito: Marcelo Dubini

Papa León XIV vigilia de los jovenes Palermo | Crédito: Marcelo Dubini

Papa León XIV vigilia de los jovenes Palermo | Crédito: Marcelo Dubini

La vigilia también tuvo un espacio musical con la participación de distintos artistas argentinos. Nahuel Pennisi interpretó "Yo vengo a ofrecer mi corazón", de Fito Páez, frente al Pontífice.

Luego, Valentino Merlo cantó "Tierra Zanta", de Trueno y Víctor Heredia, mientras que Maggie Cullen también se presentó en el escenario ante los miles de jóvenes reunidos en Palermo. Durante el encuentro también tomó la palabra Lucas Rodríguez.

Papa León XIV vigilia de los jovenes Palermo | Crédito: AFP

El mensaje de León XIV a los jóvenes

El discurso del Papa comenzó con un agradecimiento por la recepción y los testimonios compartidos. León XIV también explicó el significado del encendido de las velas que dio inicio al encuentro y vinculó ese gesto con el fuego del amor de Cristo, transmitido a través del Espíritu Santo.

Uno de los ejes de su mensaje fue el llamado a los jóvenes a mantenerse firmes frente a los valores que, según advirtió, pueden alejarlos de la fe y de su libertad. Mencionó la búsqueda del éxito a cualquier precio, el dinero, la apariencia física, la popularidad y el placer como algunos de los ídolos de la sociedad actual.

Papa León XIV vigilia de los jovenes Palermo | Crédito: Marcelo Dubini

Papa León XIV vigilia de los jovenes Palermo | Crédito: Marcelo Dubini

También alertó sobre las consecuencias de buscar la aprobación ajena, especialmente en las redes sociales, y cuestionó las conductas que llevan a mentir, humillar o tratar a otras personas como objetos. En ese marco, incluyó referencias a la pornografía y al consumo de sustancias.

Al recuperar una reflexión de San Agustín, alentó a los jóvenes a no someterse a esas presiones y a conservar su libertad. "¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida!", expresó. Y agregó: "Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado".

Papa León XIV vigilia de los jovenes Palermo | Crédito: Marcelo Dubini

"Hay un lugar para ti en la Iglesia": el mensaje para quienes se alejaron de la fe

Otro de los puntos centrales del discurso estuvo dirigido a quienes dejaron de participar de la vida religiosa o alguna vez sintieron que no tenían lugar dentro de la Iglesia. León XIV les aseguró que también son buscados por Dios y recurrió al relato bíblico de Zaqueo para ilustrar su mensaje.

El Pontífice recordó que aquel hombre se subió a un árbol para poder ver a Jesús, pero terminó descubriendo que era él quien lo estaba buscando. A partir de ese encuentro, explicó, Zaqueo decidió reparar las injusticias que había cometido.

Papa León XIV vigilia de los jovenes Palermo | Crédito: AFP

"Nadie ha caído tan bajo que Cristo no pueda levantarlo", sostuvo. También pidió que las comunidades religiosas mantengan abiertas sus puertas para recibir a quienes llegan con preguntas, acompañar a quienes sufren y tener paciencia con quienes buscan acercarse a Dios.

El llamado a la solidaridad y a llevar el mensaje de Cristo

León XIV también convocó a los jóvenes a transformar la fe en acciones concretas y a comprometerse con quienes atraviesan situaciones difíciles. En ese sentido, los invitó a compartir alimentos con quienes tienen hambre, abrir sus hogares a las personas sin techo y visitar a enfermos y personas que se encuentran solas.

Además, señaló que existen sufrimientos menos visibles, como la necesidad de recibir un consejo, una palabra de consuelo o simplemente sentirse amado. Por eso, pidió que sus vidas se conviertan en testimonios de misericordia y reflejen el amor de Jesús.

Uno por uno, los empresarios y empresas que aportaron para financiar la visita del papa León XIV a la Argentina

Para cerrar su discurso, el Papa retomó el lema de su gira por Sudamérica y les encomendó una misión a los jóvenes argentinos: "¡Vayan y anuncien!". Los convocó a llevar el mensaje cristiano a sus ciudades, pueblos y comunidades, especialmente a quienes se sienten alejados de Dios.

También anunció que bendeciría una cruz que recorrerá distintas comunidades y pidió que, durante ese recorrido, el amor de Cristo pudiera transmitirse de una persona a otra. Finalmente, encomendó a los jóvenes a la protección de la Virgen de Luján y concluyó con una última consigna: "¡Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo!".

A qué hora fue la vigilia de León XIV y dónde se realizó

El encuentro comenzó a las 20.15 en el Monumento de los Españoles, ubicado en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, en Palermo.

Para organizar el ingreso y la circulación de los asistentes, se dispusieron ocho accesos. Los jóvenes que se habían inscripto hasta el 28 de octubre contaron con dos ingresos preferenciales: uno en avenida Intendente Bullrich y avenida Santa Fe, y otro en avenida Figueroa Alcorta y Dr. Roberto Levillier. Este último también estuvo habilitado para el público general, aunque tuvieron prioridad quienes contaban con código QR.

Papa León XIV vigilia de los jovenes Palermo | Crédito: Sergio Piemonte

Papa León XIV vigilia de los jovenes Palermo | Crédito: Marcelo Dubini

Papa León XIV vigilia de los jovenes Palermo | Crédito: Marcelo Dubini

Los otros seis puntos de ingreso fueron: avenida Sarmiento y avenida Santa Fe; Ortega y Gasset y avenida Luis María Campos; avenida Olleros y avenida Luis María Campos; Teodoro García y avenida Luis María Campos; Virrey Vértiz y José Hernández; y avenida Olleros y Valentín Alsina.

Papa León XIV vigilia de los jovenes Palermo | Crédito: Sergio Piemonte

| Crédito: Macelo Dubini

Qué se podía llevar al encuentro con el Papa

Entre los elementos permitidos para la vigilia estuvieron el mate y el termo, gorras, protector solar, repelente, abrigo, capas de lluvia y paraguas plegables. También se permitió ingresar con alimentos, botellas de plástico, baterías portátiles y mochilas de hasta 15 litros.

| Crédito: Sergio Piemonte

En cambio, estuvo prohibido llevar bebidas alcohólicas, envases de vidrio, velas, mascotas, armas, elementos punzocortantes, drones y pirotecnia. Tampoco se permitió el ingreso de bicicletas, monopatines, rollers, megáfonos, valijas ni mochilas grandes.

LB/TC