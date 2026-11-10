Uno por uno, los empresarios y empresas que aportaron para financiar la visita del papa León XIV a la Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina movilizó a un amplio sector del empresariado local, que aportó fondos, bienes y servicios para financiar parte de la organización y la logística de las actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Según una reconstrucción periodística, el sector privado reunió alrededor de US$ 3 millones, en un esquema que también incluyó aportes de los fieles y asistencia de los gobiernos nacional y provinciales.

Visita del Papa León XIV: cómo es el financiamiento de la Iglesia católica en Argentina

La nómina oficial de empresas colaboradoras, publicada en el sitio de la visita apostólica, reúne a compañías de distintos sectores de la economía: energía, finanzas, telecomunicaciones, industria, automotriz, turismo, publicidad y servicios. Entre los nombres más relevantes aparecen Corporación América, de Eduardo Eurnekian; Grupo Techint, vinculado con la familia Rocca; Edenor y Edemsa, asociadas a Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti; y Vista Energy, de Miguel Galuccio.

También figuran Santander, Mercedes-Benz, Toyota, Movistar, Andreani, Accenture, OSDE, PwC, Mercado McCann, Hoopla, Dolmen Buenos Aires Hotel, Marriott Buenos Aires y La Rural, entre otras empresas e instituciones.

Empresas que acompañan la visita del Papa

Los empresarios detrás de los aportes

Entre los principales nombres propios aparece José Luis Manzano, quien, según fuentes empresariales y eclesiásticas, fue el empresario que más recursos desembolsó hasta el momento. El exministro del Interior tiene participación en el sector energético y mantiene vínculos societarios con Daniel Vila, otro de los empresarios mencionados en el esquema de financiamiento.

En la misma reconstrucción aparecen Eduardo Eurnekian, fundador de Corporación América, y los empresarios petroleros Marcos y Alejandro Bulgheroni. También fueron mencionados Jorge Brito y Paolo Rocca, este último vinculado con el Grupo Techint.

Toyota aportó los papamóviles y hubo colaboraciones en infraestructura

No todos los aportes fueron económicos. Uno de los casos más visibles fue el de Toyota, que fabricó dos papamóviles sobre la base de la Hilux que produce en su planta de Zárate. Los vehículos fueron adaptados junto con Vallé Equipamientos y trasladados por Furlong. El concesionario Toyota Kansai también participó en la articulación con la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina y quedó a cargo del soporte de las unidades durante las actividades papales.

El Papa León XIV en Córdoba

Por otra parte, Mario Montoto y Alejandro Roemmers se hicieron cargo de las refacciones de la Nunciatura Apostólica, en el barrio porteño de Recoleta, donde se alojó el pontífice durante su estadía en el país.

La colaboración privada también alcanzó a la infraestructura. La Sociedad Rural Argentina y La Rural S.A. cedieron instalaciones de su predio ferial para alojar a más de 2.500 voluntarios que participaron de la organización de la misa en Palermo.

Cuánto costó la visita y qué parte financió el Estado

El financiamiento de la visita no quedó exclusivamente en manos de las empresas y las donaciones particulares. La Conferencia Episcopal Argentina explicó que la organización se sostuvo mediante aportes de los fieles y de compañías privadas, mientras que los gobiernos nacional y locales colaboraron con infraestructura y logística.

En ese esquema, el Gobierno nacional asumió gastos vinculados con la seguridad, los vuelos de Aerolíneas Argentinas y los equipos de transmisión de las actividades. Las provincias y los municipios, por su parte, afrontaron parte de los costos correspondientes a las sedes locales.

En cuanto a los fondos reunidos por la Iglesia, se estima que alrededor de US$ 3 millones provinieron del empresariado, mientras que la feligresía aportó unos $740 millones, a través de colectas parroquiales y donaciones digitales. Por su parte, la Conferencia Episcopal informó este martes que había recaudado más de $5.500 millones entre colectas y contribuciones privadas.

El costo total de la visita fue estimado preliminarmente en unos US$ 30 millones, según una información de La Nación. La cifra comprende un operativo más amplio que los aportes empresariales e incluye gastos públicos y de organización.

El Gobierno contrató a una productora por $8.690 millones para la misa

Además de los gastos ya mencionados, el Estado nacional destinó recursos a la organización de los actos centrales. Según información recolectada por PERFIL, la Jefatura de Gabinete contrató a DF Entertainment por $8.690 millones para hacerse cargo del servicio integral de producción y coordinación general de la misa que León XIV encabezó en Palermo.

Misa del Papa León XIV en Palermo

La contratación se realizó de manera directa y, según la información publicada, pese a que se invitó a tres empresas a presentar cotizaciones, finalmente se recibió una sola oferta. El contrato contempló el montaje de carpas para invitados, prensa y backstage, servicios de seguridad, atención médica, limpieza, conectividad, control de accesos y catering.

Uno de los puntos que generó cuestionamientos fue la instalación de un sector VIP con capacidad prevista para unos 4.000 invitados, entre empresarios, funcionarios, dirigentes políticos y figuras del espectáculo. El espacio contaba con ubicaciones preferenciales y servicios especiales, mientras miles de fieles siguieron la ceremonia desde los sectores abiertos al público.

El monto de $8.690 millones corresponde al contrato general de producción y coordinación del evento y no exclusivamente al armado del sector VIP.





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