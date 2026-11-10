Por fin, una voz legitimada

En la entrevista que le hizo este fin de semana Jorge Fontevecchia, Éric Sadin, de paso por el país, habló de lo que para él representa la mayor cualidad de los argentinos: “La pasión por el otro”. “Creo que nunca vi otro país en el mundo donde exista semejante interés, semejante pasión por el otro”, observó el ensayista francés.

La reflexión de Sadin merecería aparecer entre los posteos que defienden la integridad de los argentinos desde los agitados meses del último mundial, cuando una campaña en las redes sociales los apuntaba por racistas, pendencieros y malos perdedores.

La conquista de lo inútil

Como es habitual, la verdad está en el punto medio. Ni puros santos, ni puros pecadores.

León XIV visita una Argentina en la que la crueldad, el odio y la violencia discursiva derraman como una herramienta estratégica desde el mismo vértice del poder. Emociones y actitudes que han tenido pregnancia, paradójicamente, entre muchas de sus víctimas.

La ignorancia en el poder



La llegada del papa ha dado lugar a que resuenen otras palabras y surjan otras emociones, dormidas. “Dignidad de la persona humana”, “concordia”, “bien común”, “solidaridad”, son conceptos con los que el papa estadounidense abrió su discurso el domingo en el viejo palacio de Correos, con Milei a su lado. Volvió a pronunciarlas en un contundente mensaje, ayer, ante el mundo del trabajo que será recordado por años.

Lo verdaderamente disruptivo del discurso de Robert Prevost para los oídos argentinos es que esas palabras no suenan huecas, provienen, por fin, de una voz legitimada. Cuando el papa se vaya, veremos si en la política hay alguien autorizado a recogerlas. Y a poner un límite.