Qué dijeron los medios internacionales sobre el mensaje de León XIV a Milei durante su visita a la Argentina

El primer discurso del papa León XIV en la Argentina cruzó rápidamente las fronteras. A pocas horas de su llegada al país y de su encuentro con J avier Milei en el Palacio Libertad, los principales medios internacionales coincidieron en interpretar sus referencias a la economía, la democracia y la protección de los sectores más vulnerables como un mensaje crítico hacia algunas de las políticas del Gobierno libertario.

Su discurso, pronunciado ante Milei, Victoria Villarruel , integrantes del Gabinete , gobernadores , legisladores de distintos espacios políticos, representantes de la Corte Suprema , empresarios y miembros del cuerpo diplomático, también incluyó referencias a las jubilaciones, la discapacidad, las universidades, la investigación y las dificultades que atraviesan las familias.

Una de las frases que más repercusión tuvo fue la que resumió buena parte de su planteo sobre el rumbo económico del país: " La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía ". Aunque León XIV no nombró a Milei ni cuestionó ninguna medida en particular, varios medios interpretaron esa definición como una crítica al modelo económico .

De Estados Unidos a Europa: cómo leyeron el mensaje del Papa

En Estados Unidos, CNN relacionó el discurso de León XIV con el vínculo político entre Milei y Donald Trump. En su título, " El papa León XIV insta al presidente Milei, aliado de Trump, a 'salvaguardar la democracia' a su llegada a la Argentina ", el medio destacó las referencias del Pontífice al funcionamiento de las instituciones y la necesidad de preservar el diálogo en la vida pública.

Siguiendo esa línea, recuperó uno de los pasajes en los que el Papa habló sobre la convivencia democrática: "La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quien piensa de distinta manera a un compatriota con quien se comparte un mismo destino".

Diarios del mundo sobre la visita del Papa León XIV a Argentina | Crédito: Captura de pantalla

A su vez, The New York Times abordó las diferencias entre Milei y la Iglesia argentina con el título." El papa León se reunirá con la Iglesia en desacuerdo con el presidente Milei ". Incluyó también testimonios de sacerdotes argentinos, entre ellos el padre Francisco "Paco" Olveira , y describió un escenario de "tenso enfrentamiento" entre el Pontífice y el Gobierno .

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Uno de los títulos más llamativos fue el de The Wall Street Journal , que presentó el encuentro como un cruce entre "un Papa misionero" y "un armado populista con una motosierra" .

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El Registro Católico Nacional , uno de los medios católicos más antiguos de Estados Unidos, tituló su cobertura “. En Argentina, el papa León XIV pone de aliviar los problemas sociales ”. Aunque señaló que el Pontífice no cuestionó directamente a Javier Milei, destacó que fue el discurso más político que había pronunciado hasta ese momento durante su gira por Sudamérica.

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La BBC encabezó su artículo “ El Papa reprende veladamente las de austeridad de Milei ” y presentó las declaraciones de León XIV como una crítica indirecta al programa económico del Gobierno. El medio británico también destacó el tono conciliador que adoptó el Presidente durante la recepción y recordó el cambio de postura de Milei respecto de Francisco.

Antes de llegar a la Casa Rosada, el mandatario había cuestionado duramente a su antecesor e incluso lo había calificado como el “ representante del maligno en la Tierra ”. Durante el encuentro con León XIV, en cambio, lo definió como una “figura excepcional” .

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The Guardian abrió su nota " El papa León XIV critica duramente las medidas de austeridad de Milei durante su visita a la Argentina ". El diario británico destacó la frase del Pontífice sobre la economía y recuperó su pedido de "una voluntad de escuchar" y un "uso cuidadoso de las palabras", en referencia a la necesidad de bajar el tono de la confrontación política.

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En España, El País eligió un título más contundente. Presentó a León XIV como un defensor de "las víctimas de la motosierra de Milei" . Si bien el Pontífice no utilizó esa expresión ni aludió directamente a la consigna del Gobierno, el diario relacionó sus planteos sobre la economía y la dignidad humana con el impacto social de las de ajuste.

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Desde Alemania, Deutsche Welle (DW) tituló su cobertura ". El Papa insta a Milei, de Argentina, a anteponer a las personas a la economía ". El medio alemán destacó que, aunque León XIV no cuestionó directamente las del Gobierno, pidió que "la economía debe estar al servicio del pueblo, en lugar de medidas que el pueblo esté al servicio de la economía".

También recordó que las políticas de Milei generaron fuertes críticas de la Iglesia argentina, en particular por los recortes en servicios sociales, jubilaciones, asistencia a personas con discapacidad y universidades públicas. Además, resaltó su advertencia sobre la democracia: "Quienes ejercen autoridad tienen el deber de actuar con prudencia, de reconocer los límites del poder que se les ha confiado".

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Reuters destacó tanto la cercanía política entre Milei y Donald Trump como el llamado del Pontífice a que quienes gobiernan reconocen los límites de su autoridad. Reprodujo una de las definiciones del discurso: " Quienes ejercen autoridad tienen el deber de actuar con prudencia, de reconocer los límites del poder que se les confió y de orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad ".

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Por último, el South China Morning Post eligió como título ". El papa León le dice a Milei que los líderes deben conocer los límites del poder ". El medio destacó su pedido a Milei de que los dirigentes orientaban sus decisiones “hacia el bien de toda la comunidad” y recordó que la Iglesia cuestionó el ajuste del Gobierno por su impacto en los sectores más vulnerables.

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