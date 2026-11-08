PolíticaDISCURSO PAPAL

León XIV pidió cuidar a los adultos mayores y reclamó una economía al servicio de las personas ante Milei

En su primer discurso oficial en la Argentina, el Papa puso el foco en los jubilados que trabajaron durante años para construir el país, las familias que no llegan a cubrir sus necesidades y los jóvenes que deben emigrar.

León XIV pidió cuidar a los adultos mayores y reclamó una economía al servicio de las personas ante Milei
El Papa León XIV y Javier Milei en el Palacio Libertad. | AFP
08-11-2026 | 20:46

El papa León XIV dedicó uno de los pasajes centrales de su primer discurso en la Argentina a los adultos mayores y a las dificultades económicas que atraviesan las familias. Frente al presidente Javier Milei y representantes de los tres poderes del Estado, pidió prestar especial atención a quienes trabajaron durante años para construir la sociedad y advirtió que incluso tener un empleo ya no garantiza cubrir las necesidades del hogar.

Sus palabras llegaron en un país en el que los jubilados mantienen reclamos semanales por sus ingresos y las movilizaciones frente al Congreso estuvieron marcadas por episodios de represión. Sin mencionar directamente las protestas ni cuestionar medidas del Gobierno, el Pontífice puso sobre la mesa una preocupación social: cómo garantizar condiciones de vida dignas para quienes dedicaron su vida al desarrollo del país.

El mensaje que Aerolíneas Argentinas le dedicó al papa León XIV en su llegada al país

"Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad", expresó durante el encuentro en el Palacio Libertad.

El Papa León XIV y Javier Milei en el Palacio Libertad
El Papa León XIV y Javier Milei en el Palacio Libertad

León XIV: "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía"

Otro de los ejes de su intervención fue la relación entre la economía y las condiciones de vida. El Papa sostuvo que el trabajo debe permitir mantener a las familias y desarrollar las capacidades de cada persona. "Una de las condiciones más elementales es poder vivir del propio trabajo", afirmó.

En ese sentido, dejó una de las definiciones más contundentes de su discurso: "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía". También pidió generar oportunidades para quienes buscan empleo y para los trabajadores que no consiguen cubrir las necesidades de sus hogares.

León XIV dedicó además un mensaje a los jóvenes y advirtió sobre la falta de oportunidades que lleva a muchos a abandonar el país. "Una Nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños", sostuvo. Para revertir esa situación, destacó la necesidad de fortalecer la educación, las universidades y la investigación.

El Papa León XIV y Javier Milei en el Palacio Libertad
El Papa León XIV y Javier Milei en el Palacio Libertad

El mensaje de León XIV a los gobernantes y el recuerdo de Francisco

El Pontífice también se dirigió a quienes ejercen responsabilidades públicas y recordó que la autoridad debe entenderse como un servicio a la sociedad. "La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio", afirmó. Además, defendió la convivencia democrática, la búsqueda de acuerdos y el respeto por quienes piensan distinto.

Relegada de la Casa Rosada, Villarruel saludó a León XIV luego de su discurso ante Milei

En otro tramo, recordó a su antecesor, Jorge Bergoglio, y destacó el vínculo de Francisco con la Argentina. Mencionó expresiones de la cultura nacional como el Martín Fierro, las obras de Jorge Luis Borges, el tango y el mate compartido, como parte de una identidad construida por distintas generaciones.

Sobre el cierre, retomó la responsabilidad de cada generación de cuidar el país que recibió y transmitirlo a quienes vendrán después. "La Patria que hoy está en manos de ustedes será mañana la herencia de otros", expresó antes de evocar a la Virgen de Luján y pedir por el pueblo argentino.

LB/AF

Temas
También en Perfil
Horóscopo de hoy 9 de noviembre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros
Caras
Horóscopo de hoy 9 de noviembre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros
El día en fotos
Noticias
El día en fotos
El auto que maneja Kylie Minogue en uno de los hits más famosos de los 2000's tiene raíces argentinas y un motor V8
Parabrisas
El auto que maneja Kylie Minogue en uno de los hits más famosos de los 2000's tiene raíces argentinas y un motor V8
Las mejores fotos de la Marcha del Orgullo 2026: por qué este año fue más importante que nunca salir a las calles
Marie Claire
Las mejores fotos de la Marcha del Orgullo 2026: por qué este año fue más importante que nunca salir a las calles