León XIV pidió cuidar a los adultos mayores y reclamó una economía al servicio de las personas ante Milei

El papa León XIV dedicó uno de los pasajes centrales de su primer discurso en la Argentina a los adultos mayores y a las dificultades económicas que atraviesan las familias. Frente al presidente Javier Milei y representantes de los tres poderes del Estado, pidió prestar especial atención a quienes trabajaron durante años para construir la sociedad y advirtió que incluso tener un empleo ya no garantiza cubrir las necesidades del hogar.

Sus palabras llegaron en un país en el que los jubilados mantienen reclamos semanales por sus ingresos y las movilizaciones frente al Congreso estuvieron marcadas por episodios de represión. Sin mencionar directamente las protestas ni cuestionar medidas del Gobierno, el Pontífice puso sobre la mesa una preocupación social: cómo garantizar condiciones de vida dignas para quienes dedicaron su vida al desarrollo del país.

El mensaje que Aerolíneas Argentinas le dedicó al papa León XIV en su llegada al país

"Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad", expresó durante el encuentro en el Palacio Libertad.

El Papa León XIV y Javier Milei en el Palacio Libertad

León XIV: "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía"

Otro de los ejes de su intervención fue la relación entre la economía y las condiciones de vida. El Papa sostuvo que el trabajo debe permitir mantener a las familias y desarrollar las capacidades de cada persona. "Una de las condiciones más elementales es poder vivir del propio trabajo", afirmó.

En ese sentido, dejó una de las definiciones más contundentes de su discurso: "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía". También pidió generar oportunidades para quienes buscan empleo y para los trabajadores que no consiguen cubrir las necesidades de sus hogares.

León XIV dedicó además un mensaje a los jóvenes y advirtió sobre la falta de oportunidades que lleva a muchos a abandonar el país. "Una Nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños", sostuvo. Para revertir esa situación, destacó la necesidad de fortalecer la educación, las universidades y la investigación.

El Papa León XIV y Javier Milei en el Palacio Libertad

El mensaje de León XIV a los gobernantes y el recuerdo de Francisco

El Pontífice también se dirigió a quienes ejercen responsabilidades públicas y recordó que la autoridad debe entenderse como un servicio a la sociedad. "La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio", afirmó. Además, defendió la convivencia democrática, la búsqueda de acuerdos y el respeto por quienes piensan distinto.

En otro tramo, recordó a su antecesor, Jorge Bergoglio, y destacó el vínculo de Francisco con la Argentina. Mencionó expresiones de la cultura nacional como el Martín Fierro, las obras de Jorge Luis Borges, el tango y el mate compartido, como parte de una identidad construida por distintas generaciones.

Sobre el cierre, retomó la responsabilidad de cada generación de cuidar el país que recibió y transmitirlo a quienes vendrán después. "La Patria que hoy está en manos de ustedes será mañana la herencia de otros", expresó antes de evocar a la Virgen de Luján y pedir por el pueblo argentino.

LB/AF