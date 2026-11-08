Antes de llegar a la Argentina, el papa León XIV le regaló un cáliz y un cuadro a la Iglesia uruguaya

El papa León XIV se despidió este domingo 8 de noviembre de Uruguay, antes de continuar su viaje hacia la Argentina. En la parte final de su visita, entregó a la Iglesia uruguaya un cáliz y un cuadro como muestra de cercanía y reconocimiento a la comunidad religiosa del país.

El gesto se produjo durante su última jornada en territorio uruguayo, que tuvo como escenario principal la ciudad de Florida. Allí, el Pontífice encabezó este domingo una celebración religiosa frente a la Catedral Basílica, donde se encuentra el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

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La misa del papa León XIV en Florida, Uruguay.

Durante la misa, León XIV dedicó parte de su homilía al rol de las familias en la transmisión de la fe, con especial atención a las madres y las abuelas. También convocó a padres y abuelos a convertirse en referentes para las nuevas generaciones a través de la oración, la participación en los sacramentos y el ejemplo cotidiano.

“Queridos padres y abuelos, los jóvenes necesitan verlos rezar, acercarse a los sacramentos, tratar con respeto a sus esposas, pedir perdón y vivir con honradez también cuando hacerlo exige sacrificios”, expresó.

En otro tramo de su mensaje, el Papa hizo un llamado a recuperar el vínculo con quienes se alejaron de la Iglesia y alentó a los uruguayos a acercarse a esas personas. “¡Uruguay: hay que ponerse en camino! ¡Hay que entrar de nuevo en las casas, acercarse a las personas, escuchar sus preguntas y llevarles a Cristo!”, manifestó.

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La celebración también estuvo marcada por la devoción a la Virgen de los Treinta y Tres, a quien León XIV encomendó al pueblo uruguayo. Además, anunció que depositaría una Rosa de Oro ante su imagen, como muestra de veneración y reconocimiento.

Tras finalizar sus actividades en Uruguay, el Pontífice viajará durante la tarde a Buenos Aires, donde será recibido por el presidente Javier Milei y continuará con su visita apostólica por la Argentina.

PC