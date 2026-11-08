León XIV destacó el papel de las mujeres en la transmisión de la fe durante su última misa en Uruguay

El papa León XIV celebró este domingo su última misa en Uruguay, en la plaza frente a la Catedral Basílica de Florida, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres. La ceremonia marcó el cierre de su visita apostólica al país vecino, antes de emprender el viaje hacia Buenos Aires, donde arribará durante la tarde para comenzar su agenda oficial en la Argentina.

Durante la homilía, el Pontífice puso el foco en la transmisión de la fe dentro de las familias y destacó especialmente el rol de las mujeres que, a lo largo de generaciones, sostuvieron las tradiciones religiosas. En ese sentido, agradeció a madres, abuelas, madrinas, religiosas y catequistas por haber mantenido vivo el vínculo con Dios en numerosos hogares.

“Cuando uno se pregunta de dónde vino la fe que lleva dentro, muchas veces aparece el nombre de una mujer concreta: una madre, una abuela, una madrina, una religiosa, una catequista”, expresó León XIV.

El Papa sostuvo que gran parte de esa historia no quedó registrada en los libros, sino que se transmitió silenciosamente dentro de las familias. También recordó a quienes enseñaron las primeras oraciones, acompañaron los sacramentos y mostraron, a través de sus acciones cotidianas, la importancia de la caridad cristiana.

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León XIV reconoció que muchas atraviesan una situación dolorosa al comprobar que sus familiares dejaron de rezar o de asistir a misa, pese a haber recibido una formación religiosa durante la infancia.

“Madres y abuelas: ¡no se cansen de transmitir la fe! Prediquen con su vida y también con su palabra. Insistan en la oración, en el amor y en la esperanza”, manifestó.

En ese contexto, las alentó a mantener la confianza y a no considerar perdido aquello que sembraron. “Hay puertas que ustedes no pueden abrir, pero Dios sí”, afirmó durante la homilía.

El Pontífice también dirigió un mensaje a los padres y abuelos, a quienes pidió dar testimonio de sus creencias a través de sus acciones. Sostuvo que los jóvenes necesitan observar cómo los hombres de sus familias rezan, participan de los sacramentos, respetan a sus esposas, piden perdón y actúan con honradez.

La referencia a la Virgen de los Treinta y Tres y la historia uruguaya

La celebración estuvo atravesada por la devoción a la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay, cuya imagen está vinculada a un momento histórico de la independencia del país.

León XIV recordó que, en 1825, quienes luchaban por la libertad de ese territorio acudieron a María para poner bajo su protección aquel comienzo. A partir de esa referencia, planteó que la historia de los pueblos también debe comprenderse desde su dimensión religiosa “Esta tierra tiene también nombres de mujer inscritos en su historia de fe”, señaló, al mencionar a santa María Francisca Rubatto y a las beatas mártires Dolores y Consuelo Aguiar-Mella.

En otro tramo, el Papa destacó la importancia de la oración por las autoridades, las familias, los jóvenes y quienes atraviesan situaciones de sufrimiento o se encuentran alejados de la Iglesia.

Además, convocó a los uruguayos a recuperar el contacto con quienes dejaron de practicar la religión y a acercarse a ellos desde la escucha y el acompañamiento “Uruguay: ¡hay que ponerse en camino! ¡Hay que entrar de nuevo en las casas, acercarse a las personas, escuchar sus preguntas y llevarles a Cristo!”, expresó.

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León XIV ofreció una Rosa de Oro a la patrona de Uruguay

Como parte de la celebración, el Pontífice depositó una Rosa de Oro ante la imagen de la Virgen de los Treinta y Tres, un gesto de veneración y reconocimiento a la patrona del país.

La ofrenda estuvo acompañada por una consagración de Uruguay a la protección de María, en la que León XIV pidió por el pueblo y por quienes viven en esa nación.

La misa en Florida constituyó la última actividad religiosa de su estadía en territorio uruguayo, luego de haber visitado Montevideo, Paysandú y otras localidades durante los días previos.

Tras finalizar sus actividades en Uruguay, León XIV viajará este domingo hacia Buenos Aires. Según el cronograma oficial del Vaticano, la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Montevideo-Carrasco está prevista para las 15.10, mientras que el vuelo partirá a las 15.30 y aterrizará en Aeroparque a las 16.30.

El presidente Javier Milei encabezará la recepción oficial del Pontífice, que incluirá un homenaje al general José de San Martín en la Plaza San Martín, una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

CS