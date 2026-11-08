Detuvieron a una persona por amenazar de muerte al papa León XIV antes de su visita a la Argentina

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) informó este sábado que detuvieron a una persona acusada de haber realizado amenazas de muerte contra el papa León XIV, en el marco de su visita a la Argentina.

El arresto se concretó tras una investigación que se inició con información producida por áreas de Inteligencia y derivada a la Policía Federal.

Comunicado oficial de la SIDE | Crédito: X / @SIDE_Argentina

Según el comunicado oficial, la Subsecretaría de Operaciones de la SIDE aportó los datos al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina, que intervino en el caso.

El procedimiento se realizó en menos de 24 horas desde que el organismo obtuvo información sobre la amenaza.

La detención fue ordenada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, que lleva adelante la causa. La SIDE destacó que el operativo fue posible por la coordinación entre las áreas de inteligencia, las fuerzas federales y la Justicia.

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A través del comunicado, el organismo sostuvo que continuará trabajando para anticipar riesgos y detectar posibles amenazas durante la estadía del Pontífice en el país.

El objetivo, indicó, es garantizar que las actividades previstas por la visita papal se desarrollen con normalidad y bajo condiciones de seguridad.

La agenda de León XIV en la Argentina

El papa León XIV llegará a la Argentina este domingo 8 de noviembre, en el marco de una gira por América del Sur que también incluye a Uruguay y Perú. Su estadía se extenderá hasta el 11 de noviembre, con actividades religiosas e institucionales en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Tras su arribo a Aeroparque, a las 16.30, será recibido en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.

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El lunes visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y celebrará una misa en el Monumento de los Españoles. El martes viajará a Córdoba para encabezar otra celebración religiosa y reunirse con integrantes del clero.

La última jornada incluirá una visita al Complejo Penitenciario Federal de Devoto, una misa frente a la Basílica de Luján y su posterior partida hacia Lima, Perú.

LB/AF