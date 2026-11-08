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“Gracias Uruguay, los llevo en mi corazón”: el saludo de despedida de León XIV en Montevideo

El pontífice agradeció la cálida recepción durante su visita pastoral, destacó la generosidad del pueblo uruguayo y pidió que continúen multiplicando la fe, la esperanza y la caridad.

“Gracias Uruguay, los llevo en mi corazón”: el saludo de despedida de León XIV en Montevideo
Papa León XIV en Uruguay | AFP
08-11-2026 | 13:56

El papa León XIV se despidió de Uruguay con un mensaje de agradecimiento y un pedido de unidad y paz, antes de continuar su viaje pastoral hacia la Argentina. En su último saludo a los fieles, el Pontífice valoró el acompañamiento que recibió durante su recorrido por el país y expresó: “Gracias Uruguay, los llevo en mi corazón”.

Uruguay - Visita del Papa León XIV en Paysandú
Uruguay - Visita del Papa León XIV en Paysandú

Durante su visita pastoral, el Papa encabezó celebraciones religiosas en Paysandú y Florida, donde se reunió con cientos de fieles. Tras esas actividades, en su mensaje de despedida, agradeció a quienes hicieron posible su recorrido: “Deseo agradecer a todas las personas que hicieron posible mi visita, a las autoridades civiles y religiosas, a los equipos que organizaron cada evento y a los voluntarios, a las familias y comunidades que se movilizaron y colaboraron para que podamos vivir juntos estos días”, manifestó. También hizo extensivo su reconocimiento a quienes siguieron las actividades a través de los medios de comunicación.

Durante su despedida, el Papa destacó la hospitalidad de los uruguayos y aseguró que, aunque se trata de un país pequeño, tiene “un corazón generoso” y es “un pueblo capaz de cosas muy grandes”. Además, agradeció la organización de las distintas actividades que compartió durante su paso por Montevideo, Paysandú y Florida.

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En otro tramo de su mensaje, León XIV se refirió a la alegría de la fe y a la posibilidad de multiplicarla a través del encuentro con los demás. “Así son las matemáticas de la fe. Lo que hemos recibido y ofrecemos gratuitamente, con la gracia de Dios, se multiplica, abre horizontes y enriquece nuestras vidas, dándoles un sentido nuevo”, sostuvo.

En ese sentido, convocó a los fieles a continuar transmitiendo los valores del cristianismo: “Queridos hermanos y hermanas, sigan multiplicando la fe, la esperanza y la caridad”. También los alentó a anunciar “la alegría que brota del encuentro con nuestro Señor Jesucristo” para construir una vida plena y fecunda.

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Por último, el Pontífice encomendó a Uruguay a la protección de la Virgen de los Treinta y Tres y pidió que Dios bendiga al pueblo y lo guíe “por sendas de unidad y de paz”. “Los llevo en mi corazón y les pido que me sigan acompañando con sus oraciones”, expresó antes de cerrar con un afectuoso: “¡Muchas gracias, Uruguay!”. Tras su despedida, León XIV emprendió el viaje hacia la Argentina, donde continuará con las actividades previstas en el marco de su visita pastoral.

LMM

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