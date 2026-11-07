En Paysandú, León XIV llamó a la unión, habló de puentes y destacó al mate como símbolo de amistad

Construir puentes es lo más importante, ustedes tienen aquí el puente que une a dos países limítrofes, es un signo de integración, de unión", dijo este sábado 7 de noviembre en Paysandú el papa León XIV, en su primera homilia en Sudamérica, que tuvo profundo contenido pastoral y religioso, evitando cualquier referencia política. Al enfatizar la necesidad de unión de los pueblos, de la necesidad de la fraternidad y la amistad, León XIV citó al mate como uno de esos símbolos que fomentan la cercanía y la mancomunión, dejando una frase en la que, sin nombrarlo, hizo una explícita alusión al inolvidable legado del papa Francisco: "El mate también llegó a Roma...".

Uruguay - Visita del Papa León XIV en Paysandú

Recordó León XIV al beato Jacinto Vera, primer obispo de Montevideo, sus recorridas por Uruguay territorio uruguayo y su tarea durante la histórica defensa de Paysandú en 1864. Luego utilizó el puente internacional General Artigas, que conecta Paysandú con Colón, Entre Ríos, como símbolo de la misión cristiana de unir a las personas y los pueblos. “Un puente necesita los soportes adecuados para no desplomarse con la fuerza del viento y de las aguas”, recalcó, en alusión a la necesidad de una sólida formación cristiana.

En su homilia, León XIV llamó a acompañar a familias, ancianos y practicar la caridad, como parte de la misión de la Iglesia.

Además se refirió a los palmares, tan habituales en esa zona del Uruguay y de la vecina mesopotamia argentina, mencionando que esas plantas "representan la resistencia con sus raíces profundas y la capacidad de dar frutos". También señaló que, al crecer juntas, las palmeras parecen una comunidad que comparte la palabra de Dios, los sacramentos, la oración y la acción caritativa.

Uruguay - Visita del Papa León XIV en Paysandú

Finalmente, dedicó un pasaje de su homilía al mate, al que describió como un signo de familiaridad, amistad y encuentro. Incluso señaló que esa tradición sudamericana también llegó a Roma, una alusión que pareció recordar a Francisco, que como todo argentino tenía al mate en muchas de sus charlas. "El mate nos enseña a compartir y a estar juntos, a estrechar los lazos que nos unen y hermanan”, dijo León XIV..

En su homilia, León XIV llamó a acompañar a las familias, sostener a los ancianos y practicar las obras de caridad como parte de la misión de la Iglesia.

Paysandú, a orilla del río Uruguay, frente a la Argentina en Colón, es la histórica sede este sábado 7 de noviembre de la primera misa del papa León XIV en su segundo día a Uruguuay.

Miles de personas empezaron a llegar ayer a esa ciudad de 90 mil habitantes, entre ellos miles de argentinas que cruzaron el río para poder ver y escuchar al Pontífice, en la que constituye la primera visita de un je de la Iglesia desde 1988, cuando vino Juan Pablo II.

En Paysandú la misa de León XIV es en el Parque Municipal París Londres y la ceremonia servirá como homenaje a Jacinto Vera, primer obispo de Uruguay, beatificado en 2023.

Luego de la misa el Papa irá a la Basílica Nuestra Señora del Rosario, y la Iglesia San Benito de Palermo, tareas de agenda de índole privada luego de las que regresará a Montevideo.

El encuentro con Yamandú Orsi

El Pontífice fue recibido este viernes por el presidente Yamandú Orsi, pronunció un discurso en la Plaza Independencia de Montevideo y recibió las llaves de la ciudad en el Cabildo. Como cierre de sus actividades, encabezó la celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana de la capital uruguaya, junto a obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas locales.

Tras la ceremonia, León XIV se retiró de la Catedral y se dirigió a la Nunciatura Apostólica, donde pasó la noche. Temprano, alrededor de las 8.30 este sábado partirá en avión hacia Paysandú.

León XIV recibirá una edición especial de L'Osservatore Romano en español, que el domingo se entregará con PERFIL

En su primer discurso en Montevideo el Papa nacido en Estados Unidos pero con una larga tarea pastoral en Perú, abrió el juego con un discurso cargado de definiciones políticas, éticas y sociales, donde celebró la solidez democrática local.

"Como recordó mi predecesor, el Papa Francisco, la noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras", señaló, exigiendo administrar el agua y la tierra con una mirada a largo plazo, luego de elogiar la sustentabilidad del sistema energético.

Banderas papales y con los colores de Uruguay, esperando al papa en Paysandú.

León XIV reafirmó sin grises la condena histórica de la Iglesia al aborto, trazando un paralelismo directo entre la protección del futuro ambiental y el cuidado de la vida desde la concepción en otro párrafo muy político de su alocución. "Quien todavía no ha nacido ya pertenece a la vida humana y al futuro de su pueblo; su dependencia absoluta de la madre no disminuye la dignidad que le corresponde ni la protección que merece", sentenció el Papa, dejando en claro cuáles serán los ejes innegociables de su viaje.

Además, se encargó de advertir sobre la alarmante tasa de suicidios en Uruguay (la más alta de América Latina y una de las mayores a nivel global). Reclamó un mayor compromiso comunitario, familiar y sanitario. "La soledad, la angustia y la pérdida de esperanza pueden llegar a ser tan profundas que una persona deje de encontrar razones para continuar viviendo", alertó el Santo Padre, pidiendo que nadie llegue a sentirse "extraño" o abandonado por su entorno.