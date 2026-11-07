León XIV recibirá una edición especial de L'Osservatore Romano en español, que el domingo se entregará con PERFIL

La agenda de un Sumo Pontífice en el extranjero está milimétricamente calculada entre protocolos de Estado, operativos de seguridad y ceremonias masivas, pero en su inminente arribo a la Argentina habrá espacio para un gesto de fuerte peso simbólico. Apenas ponga un pie en el país, el papa León XIV recibirá los ejemplares impresos de la edición especial de L'Osservatore Romano editada y publicada por el Diario PERFIL, un hito que materializa el desembarco de la voz vaticana en las rotativas locales.

La entrega de estos diarios impresos está lejos de ser una simple formalidad de cortesía diplomática. El acto representa el broche de oro para una alianza periodística que se forjó hace casi una década, allá por fines de 2016, con el objetivo de tender un puente directo entre Roma y Buenos Aires sin intermediarios. Ahora, el líder de la Iglesia Católica podrá palpar en primera persona el resultado de aquel esfuerzo.

La tapa del suplemento especial que se le entregará al Papa León XIV

¿Qué es exactamente lo que el Papa tendrá entre sus manos? El ejemplar fue diseñado como una pieza documental que dialoga directamente con sus expectativas sobre la gira. Desde la misma portada, el diario destaca su entusiasmo por regresar al continente que marcó su vida pastoral, subrayando su mensaje previo al viaje: el deseo de que esta peregrinación sirva para abrir los corazones y renovar el compromiso de anunciar el Evangelio en una región históricamente castigada por las urgencias económicas.

Pero más allá de los saludos protocolares, el Santo Padre recibirá un texto que escanea la realidad del territorio que le toca transitar. En sus páginas, la publicación incluye una profunda reflexión de su directora, la argentina Silvina Pérez, quien traza un paralelismo innegable: la diferencia abismal entre la Argentina que intentaba salir de una guerra y recibió a Juan Pablo II hace casi 40 años, y el país actual, atravesado por nuevos equilibrios políticos y demandas sociales completamente distintas.

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El grito de los movimientos populares, directo al Pontífice

Además del análisis geopolítico, el diario que se le entregará a León XIV funciona como una caja de resonancia para los sectores más vulnerables de América Latina. Las páginas centrales de la edición dedican un espacio protagónico al trabajo de los movimientos populares, sindicales y sociales, que recientemente se reunieron en Buenos Aires junto a emisarios de la Santa Sede para redactar una declaración conjunta que busca visibilizar la crudeza de la desigualdad actual.

Ese tramo de la edición especial aborda las preocupaciones territoriales que desvelan al propio Papa en su encíclica Magnifica Humanitas. Los artículos que leerá el Pontífice detallan el debate impulsado por la delegación vaticana, .encabezada por la religiosa Alessandra Smerilli , sobre los enormes riesgos que representa el avance desregulado de la inteligencia artificial y cómo la tecnología amenaza con subordinar la dignidad de los trabajadores a la simple lógica de la rentabilidad.

De esta manera, el obsequio editorial trasciende la anécdota. Al recibir los ejemplares de PERFIL y L'Osservatore Romano, León XIV no solo se llevará una muestra tangible de cómo se difunde su palabra en el fin del mundo, sino que sostendrá un mapa impreso con las luchas, las advertencias y las esperanzas de un pueblo organizado que esperó casi cuatro décadas para volver a ver a un sucesor de Pedro caminando por sus calles.

TC CP