Operativo de seguridad por la visita del papa León XIV: 19 mil agentes, cortes y restricciones aéreas

La Ciudad de Buenos Aires desplegará más de 19 mil policías, médicos y agentes de tránsito para garantizar la seguridad y la asistencia durante la visita del papa León XIV, que comenzará este domingo y se extenderá hasta el miércoles. El operativo, que ya se encuentra en marcha, incluirá controles en distintos puntos, restricciones vehiculares y un amplio dispositivo sanitario para acompañar las actividades del Pontífice.

El esquema de seguridad contempla la llegada del Papa al Aeroparque Jorge Newbery el domingo, su homenaje en la plaza San Martín a las 17 y las actividades previstas para los días siguientes. Entre ellas se encuentran la misa multitudinaria frente al Monumento a los Españoles, el lunes a las 11.30, y el Encuentro con los Jóvenes, el martes a las 20.15. La última actividad en territorio porteño será el miércoles a las 8, con una visita pastoral al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, antes de su traslado a Luján.

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El despliegue de seguridad

El operativo, coordinado con el Ministerio de Seguridad de la Nación, contará con 16.680 efectivos del Sistema Integrado de Seguridad de la Ciudad. Más de 15 mil policías estarán destinados a tareas de prevención, patrullaje y seguridad en los distintos escenarios de la visita.

A ese despliegue se incorporarán 700 cadetes del Instituto Superior de Seguridad y 450 Agentes de Prevención, que tendrán funciones de orientación y asistencia a los participantes. También trabajarán 150 agentes de tránsito dependientes de Seguridad, encargados de coordinar cortes y desvíos. En los sectores habilitados para las concentraciones se distribuirán 195 bomberos, 132 cadetes de Bomberos, 24 efectivos de Emergencias y 29 integrantes de Defensa Civil, preparados para intervenir ante cualquier eventualidad.

Operativo en la ciudad por visita del Papa

Un operativo sanitario dividido en dos sectores

El SAME tendrá un dispositivo especial para la misa frente al Monumento a los Españoles, con 28 ambulancias distribuidas a lo largo de la avenida del Libertador, aproximadamente cada 100 metros. En total, habrá 120 integrantes del servicio por jornada operativa. El esquema incluirá dos hospitales móviles. Uno estará instalado detrás del escenario, en la intersección de Libertador y Sarmiento, mientras que el segundo funcionará en el Campo Argentino de Polo, en Libertador y Dorrego.

Cada hospital móvil contará con 10 médicos, dos psicólogos y capacidad para atender hasta 20 pacientes en camillas, además de responder a consultas espontáneas. En el Campo de Polo también se instalarán una unidad de oxigenación y una Unidad Táctica Inteligente Eléctrica, una ambulancia de alta complejidad que funcionará como un segundo comando ante incidentes.

La organización sanitaria se diseñó en dos sectores independientes, uno a cada lado de la avenida del Libertador. La división responde a que el Papa recorrerá el centro de la avenida para saludar a los asistentes, lo que impedirá el cruce entre ambos lados durante el operativo.

En el sector de los bosques de Palermo y el Rosedal, las ambulancias estarán identificadas con números impares, mientras que las unidades del lado de Cañitas e Imprenta tendrán números pares.

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El procedimiento contempla atender a las personas que requieran asistencia en el lugar y realizar traslados hospitalarios cuando sea necesario. Para agilizar las intervenciones en medio de las concentraciones, se incorporarán 10 médicos del Escuadrón de Motos, además del apoyo de un helicóptero sanitario.

El dispositivo también tendrá dos equipos de comunicaciones, ubicados en los hospitales móviles, ante la posibilidad de que se produzca una saturación de las redes de telefonía celular. A su vez, coordinadores de terreno actuarán como enlace entre el evento y los hospitales, con el objetivo de distribuir las derivaciones y evitar una sobrecarga del sistema sanitario.

El operativo incluirá una ambulancia con dos médicos que acompañará de manera permanente los movimientos de León XIV dentro de la cápsula de seguridad. El equipo permanecerá junto al Pontífice tanto durante sus actividades en la Ciudad como en los desplazamientos a la provincia de Buenos Aires. Cuando el Papa no se encuentre en movimiento, la ambulancia permanecerá estacionada cerca de su ubicación, como podría ocurrir en la Nunciatura Apostólica. El personal médico asignado será siempre el mismo y contará con un espacio previsto para su descanso.

Además, médicos del SAME viajarán desde Uruguay en el avión que trasladará al Pontífice y llevarán equipamiento para responder ante eventuales emergencias durante el vuelo. También está previsto que puedan acompañarlo en su eventual traslado a Córdoba.

Desde el Gobierno porteño señalaron que el despliegue especial no implicará una reducción de los servicios habituales de seguridad y emergencias en el resto de la Ciudad. El SAME mantendrá su funcionamiento regular y continuará ofreciendo atención a través de la línea 107, que también dispone de un servicio de telemedicina.

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Cortes de calles y desvíos durante seis días

El área de Tránsito desplegará 2.041 agentes durante seis días de operativo, con siete dispositivos distribuidos en distintos puntos de la Ciudad. El esquema incluirá 260 puestos de orientación y cortes de calles, además de restricciones vehiculares y desvíos progresivos.

Las principales zonas de intervención serán la Nunciatura Apostólica, el Monumento a los Españoles, Aeroparque y Costanera, y el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto. También habrá dispositivos vinculados con la agenda oficial del Papa, que contemplan cierres en plaza San Martín, Casa Rosada, Palacio Libertad, la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Catedral Metropolitana, entre otros puntos. Por el armado de estructuras, la delimitación de zonas logísticas y los requerimientos de seguridad, ya comenzaron las restricciones sobre la avenida del Libertador y las calles cercanas.

Como parte de las medidas para reducir el impacto vehicular, la Ciudad implementó un contracarril sobre Figueroa Alcorta, entre Sarmiento y Casares. El tramo, de aproximadamente 200 metros, permitirá retomar la circulación hacia la avenida del Libertador y busca aliviar el tránsito que llega desde la autopista Lugones a través de Sarmiento.

Restricciones en el espacio aéreo y cambios en los vuelos

El operativo de seguridad también alcanzará al espacio aéreo, con restricciones temporales en Aeroparque, Ezeiza y el aeropuerto de Córdoba entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Las medidas, dispuestas por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), contemplan ventanas de dos horas durante las cuales se suspenderán las operaciones aeroportuarias, en coincidencia con los traslados y las actividades del Pontífice.

En Aeroparque Jorge Newbery, las restricciones regirán el domingo 8 de noviembre, de 15.50 a 17.50; el lunes 9, de 11.15 a 13.15; y el martes 10, de 6.30 a 8.30 y de 17.10 a 19.10. En el aeropuerto de Córdoba, las limitaciones se aplicarán el martes 10, de 7.30 a 9.30 y de 15.55 a 17.55, mientras que Ezeiza tendrá una franja de restricción el miércoles 11, de 13 a 15.

Las disposiciones podrían generar modificaciones en los horarios de salida y llegada de algunos vuelos, por lo que las aerolíneas ya fueron notificadas para reorganizar sus operaciones. También se establecieron restricciones para aeródromos y helipuertos no controlados, además de prohibiciones para vuelos de drones, instrucción y actividades aerodeportivas en las áreas alcanzadas.

CS/MSS