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La visita del papa León XIV impulsará el comercio y proyecta 85% de ocupación hotelera en la Ciudad de Buenos Aires

Los sectores gastronómico y hotelero prevén un fuerte salto en las ventas porteñas.

La visita del papa León XIV impulsará el comercio y proyecta 85% de ocupación hotelera en la Ciudad de Buenos Aires
Los locales gastronómicos de Palermo y Recoleta esperan un boom de ventas durante la permanencia del papa León XIV en CABA. | CEDOC
Claudio Corsalini
Claudio Corsalini
Redactor de Sociedad en Diario Perfil. Mail: [email protected] TW: @corsalini
05-11-2026 | 13:30

La Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) proyectó una ocupación hotelera superior al 85% y un fuerte pico de demanda en locales gastronómicos, kioscos y servicios porteños ante la llegada del papa León XIV.

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El fenómeno económico se sentirá con mayor intensidad en los corredores comerciales de Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, impulsado por el flujo masivo de turistas del interior del país y regiones limítrofes que ya reservan hospedajes a tarifas de temporada alta.

Hotel Recoleta
Hotel Recoleta

“Actualmente hay aproximadamente 400 establecimientos de hospedaje habilitados, esperando poder alojar visitantes en las zonas con mayor concentración, como Palermo, Recoleta y el Centro”, estimaron en la Federación. En este sentido y para abastecer a la marea de visitantes, los comercios de cercanía y centros comerciales a cielo abierto definieron esquemas de atención continuada durante la permanencia de Su Santidad en la Argentina.

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Gastronomía Palermo
Gastronomía Palermo

Desde la entidad destacaron que este nivel de actividad dinamizará directamente el empleo PyME y dejará cifras de facturación récord durante las jornadas religiosas. “Los centros comerciales a cielo abierto y gastronómicos proyectan jornadas de intensa actividad y alto volumen de ventas, dinamizando el empleo directo e indirecto en los barrios porteños”, apuntaron desde la institución, al tiempo que revalidaron el compromiso del sector PyME porteño “para ofrecer servicios de excelencia y dar una cálida bienvenida a los miles de visitantes que arribarán a la Ciudad de Buenos Aires durante estas jornadas históricas”, concluyeron.

Gastronomía Recoleta
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