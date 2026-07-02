Consumo joven, precios bajos y falta de controles: el boom de los nuevos “Todo x $2”

Los nuevos locales "Todo x $2" avanzan en distintas ciudades del país con precios difíciles de igualar, pero también con fuertes cuestionamientos por los controles, la competencia con los comercios tradicionales y el desconocimiento sobre quiénes están detrás de muchos de estos negocios. Mientras empresarios reclaman mayores fiscalizaciones y advierten por una posible competencia desleal, especialistas señalan que los propietarios pertenecen mayoritariamente a la segunda y tercera generación de la colectividad china radicada en Argentina, aunque reconocen que no existe información pública sobre buena parte de ellos.

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La expansión de estos comercios comenzó en el interior de la provincia de Buenos Aires y, con el correr de los meses, llegó a algunos de los principales centros urbanos del conurbano bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires.

Alberto Kahale, presidente de FEBA, vicepresidente de CAME y presidente de la Cámara de Comercio de Lomas de Zamora, explicó que el crecimiento fue paulatino. "Empezaron en el interior de la provincia de Buenos Aires, en Bragado, pusieron tres y en distintas ciudades fueron poniendo de a uno y piensan poner más. Después se vinieron al conurbano sur, Adrogué, Monte Grande y luego a Lomas", señaló.

El dirigente describió que se trata de establecimientos de grandes dimensiones, incluso con dos plantas y escaleras mecánicas, al tiempo que sostuvo que, tras revisar la normativa vigente, comprobaron que las habilitaciones se encuentran dentro de la Ley 12.573 de la provincia de Buenos Aires y de las ordenanzas municipales correspondientes.

Quiénes son los dueños de estos comercios

De acuerdo con Melisa Centurión, politóloga y especialista en comercio exterior, la expansión de estos bazares multirrubro responde a un nuevo formato comercial que retoma la lógica de los antiguos locales de este tipo, pero adaptado a las formas de consumo actuales. "Se impulsó el crecimiento de los bazares, muchos asemejan a los ‘todo x$2’ de la década del 90. Sin embargo, se trata de comercios pensados para los hábitos de consumo actuales, que piensan la estética, la vinculación con el entretenimiento, el comercio electrónico y el consumo de los sectores jóvenes de clase media", explicó.

Respecto de la propiedad de estos negocios, Centurión sostuvo que "lo que se conoce respecto de los dueños de los locales es que pertenecen a la colectividad china en Argentina, en una segunda y tercera generación, los hijos y nietos de los primeros migrantes". Según indicó, mantienen vínculos comerciales con China, lo que les permite comprender el mercado argentino y acceder a importaciones de bajo costo. No obstante, aclaró que "no hay información específica de muchos dueños y se desconocen los controles".

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Para Fabián Castillo, presidente de FECOBA y vicepresidente de CAME, el fenómeno no puede leerse como una simple reedición de los “Todo por dos pesos” de los años 90. “Hoy lo que está pasando no solamente en la Argentina, sino en la región y en el mundo, es que se transformaron en puntos de venta multirrubro que responden a nuevas generaciones de consumidores”, señaló, al remarcar que el 70% del consumo global corresponde a menores de 43 años.

Según Castillo, estos nuevos locales responden a una nueva forma de demanda en la que los compradores "ya no salen a mirar vidrieras", en cambio, buscan en un mismo lugar tener disponible una amplia variedad de artículos, que ven en redes sociales y que pueden conseguir de manera inmediata, sin tener que esperar al envío de una plataforma.

La preocupación del comercio local

Desde las cámaras empresarias advierten que el principal problema no pasa por la apertura de nuevos comercios, sino por las condiciones en las que operan. Kahale afirmó que "lo que a nosotros nos llama poderosamente la atención son los controles de esos locales" y reclamó que sean fiscalizados de la misma manera que cualquier comercio tradicional.

El dirigente sostuvo que existe preocupación por presuntas irregularidades laborales y tributarias. "Hay que controlarlos porque la mercadería viene directamente de China, en containers, y con personal chino", afirmó. Además, aseguró que durante una inspección realizada por el sindicato de empleados de comercio en un local de Lomas de Zamora se encontraron irregularidades laborales, al tiempo que consideró que eso genera una competencia desigual para los negocios de cercanía.

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Castillo, en cambio, relativizó esa mirada y sostuvo que la clave está en la adaptación. “Si el local está habilitado, paga alquiler y cumple con las normas, no es desleal. Lo desleal es lo que ocurre en ferias informales donde nadie controla la procedencia de la mercadería. El problema es que, si los comercios tradicionales no se adecuan a las nuevas costumbres, quedan fuera del sistema”, advirtió.

En esa línea, Kahale argumentó que "no puede ser que se habiliten locales donde venden un par de medias, escarbadientes, un televisor de 75 pulgadas o cualquier tipo de ropa blanca", al cuestionar el formato multirrubro. También vinculó los menores precios con una carga tributaria diferente: "Porque no pagan impuestos como paga el vecino que está vendiendo los mismos artículos. Entonces tienen una ventaja y venden más barato".

El debate regulatorio y la falta de representación del sector

En paralelo al crecimiento de estos comercios, el debate también llegó a la Legislatura bonaerense. El senador provincial por La Libertad Avanza, Matías de Urraza, presentó un proyecto para derogar la Ley 12.573, que regula la instalación, ampliación, modificación y funcionamiento de grandes superficies comerciales y cadenas de distribución en la provincia de Buenos Aires.

En los fundamentos de la iniciativa sostiene que la norma, sancionada en 2001, "se transformó en una norma limitante de la libertad de mercado, obstaculizando inversiones en la provincia e impidiendo que se radiquen hipermercados y cadenas de distribución en el interior de la Provincia". Además, argumentó que eliminar esa regulación favorecería nuevas inversiones privadas y la generación de empleo directo e indirecto.

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Desde la Cámara de Empresas Chinas en Argentina, en tanto, aclararon que estos comercios no forman parte de la entidad. Explicaron que la cámara reúne principalmente a grandes empresas y compañías con actividad en el comercio internacional, mientras que los supermercados chinos y los nuevos locales multirrubro "están muy atomizados" y desarrollan su actividad en el mercado interno. Motivo por el cual señalaron que actualmente ese universo de comerciantes no encuentra en la institución un ámbito de representación.

“Estamos viviendo un cambio profundo en la civilización”, reflexionó Castillo. “Los oficios vuelven a tener protagonismo, la logística se convierte en el corazón del comercio y las nuevas generaciones ya no pasean mirando vidrieras: comparan precios y tiempos de entrega desde el celular. Si las instituciones y los comercios no cambian, el sistema los deja afuera”.

GZ/lr