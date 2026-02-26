Ramiro Castiñeira: “El comercio es la llave del crecimiento económico y el progreso”

En diálogo con Canal E, Ramiro Castiñeira, economista, afirmó que la apertura comercial y la baja del gasto público son condiciones necesarias para que Argentina recupere el crecimiento sostenido.

En medio del debate por el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y la discusión sobre las retenciones al campo, Castiñeira fue categórico al definir el rumbo económico que, a su entender, necesita el país. “El comercio es la llave del crecimiento económico. El comercio es la llave del progreso”, sostuvo al inicio de la entrevista.

Para el economista, la Argentina atravesó décadas de políticas que castigaron al sector exportador. “Argentina le dio la espalda al mundo”, afirmó, y fue más allá: “Directamente declaró como enemigo público al que exportaba”, en alusión a las retenciones, cupos y el desdoblamiento cambiario.

Castiñeira explicó el impacto de la brecha cambiaria y la presión fiscal: “Exportás un dólar y te quedaban 40 centavos de dólar”, ejemplificó, al detallar cómo entre retenciones y tipo de cambio diferencial el Estado absorbía gran parte del ingreso. En ese sentido, calificó el esquema como “el saqueo que hacía el Estado directamente al exportador”.

Retenciones, gasto público y presión fiscal

Ante la pregunta sobre cómo reemplazar la recaudación que generan las retenciones —uno de los principales ingresos fiscales—, Castiñeira respondió: “Si no lo puede suplir o no suplir, no tiene la culpa el campo”. Y agregó: “Al Estado argentino lo tienen que pagar todos, no nada más que algunos”.

Desde su perspectiva, sostener el gasto castigando exportaciones es inviable: “Si castigamos con impuestos al que exporta, si Argentina no exporta, es como que es una Argentina que no trabaja”. Además, advirtió que sin producción el Estado solo puede financiarse con emisión: “Si no hay correlato con la producción, lo único que reparte el Estado es inflación”, recordó, tras mencionar el 300% anual heredado.

Para el economista, el camino es claro: reducir el gasto público para bajar impuestos. “La vara tiene que ser, sigan bajando el gasto público, para así se puede seguir bajando los impuestos”, planteó, destacando que el objetivo es alcanzar un Estado del 25% del PBI, como se fijó en el Pacto de Mayo.

Ideología, comercio y acuerdos internacionales

En el plano internacional, defendió la firma del acuerdo con la Unión Europea y sostuvo que la apertura fortalece la institucionalidad. “Mientras más comercio tenga el mundo mejor, porque mientras más comercio hay más institucionalidad”, afirmó.

Sobre la relación entre ideología y economía, rechazó que el debate sea peyorativo: “La ideología es un conjunto de ideas que te lleva y te marca el norte”. En ese marco, defendió las ideas liberales y el capitalismo democrático como referencia para el desarrollo argentino.

Finalmente, sintetizó su postura con una definición estratégica: “Argentina tiene que tener comercio libre con todos los países libres”, al tiempo que señaló que con regímenes no democráticos el intercambio debe ser administrado por razones institucionales y éticas.

