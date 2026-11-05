Fuerte reclamo de la Iglesia por una ley de ludopatía antes de la llegada de León XIV: “Que los senadores no dejen morir la media sanción”

La Iglesia calienta motores ante la llegada del papa León XIV el domingo próximo. El titular de la Conferencia Episcopal Argentina(CEA), monseñor Marcelo Colombo, aseguró este jueves que la visita será "una extradordinaria oportunidad para crecer en la fe" y que "será una oportunidad para acerca sectores". Además, destacó el carácter pastoral del viaje y el acercamiento del Pontífice a las personas en situación de vulnerabilidad. Todo en el marco de su última conferencia de prensa en la sede de la CEA, que incluyó sin embargo algunas expresiones de tirantez con la Casa Rosada.

Durante la conferencia, Colombo también puso el foco en la problemática de la ludopatía y reclamó que avance el proyecto de ley que ya cuenta con media sanción. “Que los senadores se pongan las pilas y no dejen morir la media sanción”, expresó. El religioso señaló que se trata de una problemática a la que muchas veces la sociedad no le presta atención necesaria y la vinculó con los gestos que tendrá el Papa durante la visita.

También fue consultado por el vínculo entre la Iglesia y el gobierno de Javier Milei, en particular por la falta de reuniones con el Presidente durante las últimas semanas. Al respecto, respondió que actualmente están “abocados a la visita del Papa”. Fue una manera elegante de esquivar un tema escabroso para la institución eclesiástica: la falta de un vínculo aceitado con el economista. Como pudo corroborar PERFIL, el jefe de Estado siempre desconfió de la entidad. A tal punto que su entorno llegó a describir su rol como "garante del pobrismo" y en más de una oportunidad se escuchó en los pasillos de la Casa Rosada críticas a la relación de sus dirigentes con referentes del peronismo.

Asimismo, explicó que el recorrido de León XIV estará dividido en tres partes, de acuerdo con los países que visitará, y aclaró que no habrá repetición de contenidos. También remarcó que será una oportunidad para mostrar la presencia de la Iglesia en distintos ámbitos y su rol como “servidora de la humanidad”.

Conferencia Episcopal Argentina

Entre las actividades previstas, Colombo destacó las visitas al Cottolengo y a la cárcel de Devoto, dos gestos con los que el Pontífice buscará estar cerca de las personas en situación de vulnerabilidad. “El Papa quiere estar cerca de la vulnerabilidad”, explicó, y sostuvo que se acercará como pastor, del mismo modo que Jesús lo hacía con los enfermos.

Sobre la visita a la cárcel, aclaró que no se trata de una intervención en cuestiones institucionales, sino de llevar un mensaje de esperanza cristiano, vinculado con el pasaje bíblico de Mateo 25.

Por otro lado, Colombo anticipó que habrá distintos momentos de encuentro con los fieles. El Papa Móvil permitirá que las personas puedan verlo de cerca y acercarse durante los recorridos, mientras que otras actividades se desarrollarán en misas y encuentros con pantallas gigantes. Según explicó, habrá convocatorias masivas, pero también espacios más íntimos como aquellos cara a cara con los sectores más vulnerables.

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Sobre el final, Colombo plasmó su precupación por la falta de discusión de la iniciativa de Prevención de la Ludopatía y Regulación de las Apuestas Online. Este texto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2024 y hoy enfrenta el riesgo inminente de perder estado parlamentario el próximo 30 de este mes si no es convertido en ley antes del cierre de las sesiones ordinarias.

En caso de que no tenga novedades, todo el trámite legislativo deberá comenzar desde cero, dejando sin marco regulatorio federal un problema que para toda la Iglesia afecta de forma directa a la salud pública y en especial a los jóvenes. Así lo recalcó Colombo. Por eso, a lo largo de todo el año, la institución realizó movimientos para que la Cámara alta tome note del reclamo.

Pero hay pesimismo en la entidad y hay voces que alertan que el panorama luce "complicado". Claro está, la agenda del bloque libertario hoy está bajo otro foco, como reunir los votos para sancionar la reforma electora, y no parecen existir señales de que el proyecto tenga debate en el recinto en el corto plazo. Colombo ya dejó en claro que espera que, con la llegada del Papa, exista otra consciencia en torno a la relevancia de la iniciativa para la CEA.

PC/JPK/MC