Con controles y celebraciones, la Ciudad se prepara para recibir al Sumo Pontífice

La visita del Papa tendrá su mayor impacto en dos barrios porteños: Palermo, escenario de las principales celebraciones públicas, y Recoleta, donde se

encuentra la Nunciatura Apostólica.

El complejo operativo que ya está en marcha desde hace varios días contempla áreas de seguridad con estrictos controles de ingreso, restricciones para los vehículos y una organización especial de los servicios públicos.

Mañana será feriado nacional y el martes, feriado en la Ciudad, en coincidencia con las dos grandes convocatorias previstas en la capital.

Operativos por la visita de León XIV

La misa central comenzará mañana a las 11.30, en el escenario montado junto al Monumento de los Españoles y sus accesos se habilitarán desde la medianoche. El martes 10, a las 20.15, será el turno del Encuentro con los Jóvenes. Para ambas jornadas, la recomendación es llegar en transporte público y completar a pie el trayecto hasta los puntos de entrada.

Las autoridades aconsejan evitar el uso del automóvil particular para acercarse a las celebraciones.

Los perímetros de seguridad fueron definidos por la Seguridad del Vaticano y el Ministerio de Seguridad Nacional. En Recoleta, el cierre se extenderá desde el sábado hasta la tarde del miércoles 11. En Palermo, comenzó el sábado por la tarde y continuará hasta la madrugada del miércoles. La avenida Del Libertador quedará cerrada entre el Monumento de los Españoles y Olleros, uno de los sectores centrales del dispositivo.

Operativos por la visita de León XIV

El ingreso a esas áreas no quedará vedado para quienes viven o trabajan dentro de ellas. Los controles de la Policía de la Ciudad admitirán el DNI con domicilio actualizado, una boleta de servicio que acredite residencia o la placa de autorización emitida por el Gobierno porteño. Los turistas podrán presentar la reserva del hotel o del alojamiento temporario.

La documentación será necesaria tanto para entrar como para salir de las zonas controladas.

Quienes no tengan actualizado el domicilio deberán completar un formulario con carácter de declaración jurada. El mismo trámite corresponde a empleados de comercios, personal de restaurantes y trabajadores de casas particulares que deban acceder al perímetro. La autorización digital llegará por correo electrónico y mantendrá su validez aunque el código QR no pueda leerse.

Para quienes no logren realizar la gestión por internet, las sedes comunales ofrecerán asistencia.

La acreditación tampoco habilitará la circulación de vehículos a cualquier hora. En Palermo, los residentes autorizados pudieron entrar y salir durante la jornada de ayer a las 18 y pueden hacerlo también hoy a las 18, y desde mañana a las 16 hasta el martes a las 8. Fuera de esas franjas regirán restricciones, con posibles excepciones sujetas a la evaluación.

Los accesos vehiculares serán únicamente los establecidos por el operativo.

Los negocios ubicados dentro de las zonas de seguridad estarán habilitados para funcionar, aunque la apertura dependerá también de los feriados. Habrá horarios específicos para proveedores, servicios e higiene y estará prohibida la venta de alcohol.

El esquema busca compatibilizar las actividades cotidianas con los controles y con la llegada de

grandes cantidades de personas a los espacios de celebración.

Para el traslado del público se reforzarán los servicios de 116 líneas de colectivos: 103 nacionales y 13 porteñas. Los refuerzos nacionales comenzarán hoy a las 18. También se prevén unidades para la desconcentración. El operativo modificará el funcionamiento habitual de parte de la red, por lo que será necesario revisar la información disponible y seguir la señalización de las paradas provisorias.

Mañana, el subte funcionará de 5.30 a 23 y el Premetro, hasta las 21.30. Habrá estaciones cerradas y recorridos limitados por seguridad. El martes se prevé un servicio habitual, salvo las estaciones afectadas por obras, con posibilidad de ajustes si se producen situaciones de saturación.

Las líneas D y H tendrán una prestación especial para la salida del encuentro juvenil hasta la 1.30 del miércoles. Los viajes no serán gratuitos y se recomienda consultar BaSubte.

Quienes deban utilizar Aeroparque tendrán que verificar el estado de sus vuelos: están previstos momentos de cierre por los movimientos del pontífice, incluida su visita a Córdoba

También deberán prever el traslado hasta la terminal. Los taxis y autos de aplicaciones contarán con puntos específicos para dejar y recoger pasajeros; desde allí habrá que caminar hasta los accesos.

Los refuerzos se complementarán con la gratuidad de la autopista Illia para vehículos livianos.

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¿Cúando sacar la basura?

La recolección de residuos tendrá un esquema especial en las áreas afectadas por la visita.

En Palermo se retiraron contenedores y cestos sobre la avenida Del Libertador y en los primeros cien metros de las calles transversales.

Los vecinos deberán llevar las bolsas al contenedor disponible más cercano.

Hoy no habrá recolección dentro del perímetro y se pide no sacar la basura. Mañana se retomará el servicio habitual, con disposición de residuos entre las 19 y las 21.

En el entorno de la Nunciatura, en Recoleta, además se retirarán temporalmente contenedores y cestos. Durante los días del operativo, se recomienda a los encargados sacar las bolsas entre las 8 y las 9 y llevarlas al contenedor más

próximo, porque la recolección se realizará desde las 10.

El miércoles 11 volverá el horario habitual, de 19 a 21. Las medidas requieren que los edificios adapten sus rutinas para evitar la acumulación de residuos en las calles.