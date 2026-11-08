SociedadVisita del Pontífice

Llega León XIV: alistan todos los detalles para que Plaza San Martín luzca impecable

Con flores amarillas y blancas, personal de mantenimiento trabaja en los canteros del espacio verde que recibirá al Pontífice en su primera actividad oficial en el país.

Llega León XIV: alistan todos los detalles para que Plaza San Martín luzca impecable
Los preparativos en la Plaza San Martín
08-11-2026 | 14:28

A pocas horas de la llegada del papa León XIV a la Argentina, avanzan los preparativos en Plaza San Martín, el primer escenario que visitará el Pontífice tras su arribo a Buenos Aires. Durante la mañana de este domingo, trabajadores realizaron tareas de acondicionamiento y decoración de los espacios verdes, con la colocación de flores amarillas y blancas, los colores papales.

El objetivo es que el histórico espacio de Retiro luzca en óptimas condiciones para recibir al líder de la Iglesia católica, que realizará allí su primer homenaje oficial en territorio argentino, frente al monumento al general José de San Martín.

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Los preparativos en la Plaza San Martín
Los preparativos en la Plaza San Martín

Según el cronograma oficial, León XIV llegará a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. A las 17 está prevista su visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín. Veinte minutos después, a las 17:20, participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y, a las 17:50, mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.

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La primera jornada de su visita continuará a las 18:30 con un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde el Pontífice tendrá otra de sus actividades institucionales previstas para este domingo.

PC

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