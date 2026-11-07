Visita del papa León XIV: cómo será el operativo para la misa del lunes, accesos y cortes de transporte

La visita del papa León XIV corre en su cuenta regresiva. Su Santidad llegará este domingo a las 16.30, y la visita tendrá uno de sus principales momentos el lunes 9 de noviembre, cuando encabezará una Misa multidudinaria en el Monumento de los Españoles, en el cruce de las Avenidas Del Libertador y Sarmiento. Para recibir a los fieles, se desplegará un amplio operativo de seguridad, organización y transporte, con accesos habilitados desde la medianoche y modificaciones en la circulación y el servicio de subtes durante tres jornadas.

El cronograma contempla que el público pueda ingresar desde la medianoche del domingo, mientras que a las 10 el Santo Padre realizará un recorrido en papamóvil desde el túnel de la avenida Del Libertador, a la altura de Olleros, hasta el Monumento de los Españoles. La celebración religiosa comenzará a las 11.30, desde el escenario montado en Del Libertador y Sarmiento, y finalizará aproximadamente a las 13, momento en el que se iniciará la desconcentración.

Dónde ver la misa y cómo ingresar

El espacio destinado al público se extenderá a lo largo de la avenida Del Libertador, desde el Monumento de los Españoles hasta Olleros, en un corredor de 2,3 kilómetros. La infraestructura de sonido y pantallas permitirá seguir la ceremonia desde distintos puntos del recorrido y sus espacios aledaños.

En total, habrá 33 pantallas, 30 carpas eucarísticas destinadas a la distribución de la comunión y 70 puestos de hidratación, información, baños, atención sanitaria y espacios gastronómicos.

Los ingresos habilitados serán los siguientes:

- Avenida Intendente Bullrich y avenida Santa Fe.

- Ortega y Gasset y Luis María Campos.

- Olleros y Luis María Campos.

- Teodoro García y Luis María Campos.

- Virrey Vértiz y José Hernández.

- Olleros y Valentín Alsina.

- Dorrego y avenida Figueroa Alcorta.

- Avenida Figueroa Alcorta y doctor Roberto Levillier.

Las autoridades recomendaron llegar con anticipación y advirtieron que el acceso de Virrey Vértiz y José Hernández será cerrado dos horas antes de la llegada del Papa. Para la salida del público, estarán habilitados los egresos por Gorostiaga hacia Luis María Campos, Maure hacia Luis María Campos y avenida Dorrego hacia Luis María Campos.

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Qué se puede llevar y qué está prohibido

El operativo contará con controles de seguridad y una lista de elementos permitidos y restringidos para quienes asistan a la misa. Entre los objetos autorizados se encuentran termos y mates, gorras, protector solar, repelente, abrigo, capas de lluvia, paraguas plegables, bolsas para residuos, baterías portátiles, papel higiénico, toallas húmedas y pañuelos.

También se permitirá ingresar con alimentos, siempre que se utilicen utensilios descartables; botellas y recipientes plásticos; bastones y muletas; pequeños binoculares; bolsos y mochilas de hasta 15 litros; banderas argentinas o del Vaticano con asta flexible e imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros con andas.

En cambio, estará prohibido ingresar con velas, mascotas, bebidas alcohólicas, elementos punzocortantes, armas, envases de vidrio, drones, pirotecnia, láseres, punteros láser y walkie-talkies.

Tampoco se admitirán valijas, bolsos grandes, mochilas superiores a 15 litros, astas rígidas, paraguas no plegables, bicicletas, monopatines, rollers, cascos de moto o bicicleta, megáfonos, bocinas de aire, computadoras, objetivos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros, carpas ni sombrillas.

Colectivos y subtes: cómo funcionará el transporte

Para facilitar la llegada y la desconcentración de los fieles, se reforzarán 116 líneas de colectivos: 103 nacionales y 13 de la Ciudad. Las líneas nacionales que circulan por el distrito porteño intensificarán sus servicios desde las 18 del domingo.

En el subte y el Premetro, el operativo contempla modificaciones en los recorridos y cierres de estaciones durante el domingo 8 y el lunes 9 de noviembre. Además, se mantendrán abiertas seis estaciones de combinación: Plaza Miserere de la Línea A, Pueyrredón de la B, Jujuy de la E, y Humberto 1°, Once y Corrientes de la Línea H.

Domingo 8 de noviembre: cierres desde las 12

Durante el domingo funcionará el servicio habitual de día domingo en todas las líneas, pero las estaciones afectadas por el operativo de seguridad comenzarán a cerrarse desde las 12.

Línea A: cerradas Plaza de Mayo, Perú, Piedras y Lima. El recorrido será entre San Pedrito y Sáenz Peña.

Línea B: cerradas Medrano, por obras, y Leandro N. Alem, Florida y Carlos Pellegrini. El recorrido será entre Juan Manuel de Rosas y Uruguay.

Línea C: cerradas Lavalle e Independencia, ambas por obras, además de Retiro, San Martín y avenida de Mayo. El recorrido será entre Constitución y Diagonal Norte, con egreso exclusivo del público por esta última estación.

Línea D: cerradas Catedral, 9 de Julio y Pueyrredón. El recorrido será entre Congreso de Tucumán y Tribunales.

Línea E: cerradas Urquiza y Entre Ríos, por obras, además de Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano e Independencia. El recorrido será entre Plaza de los Virreyes y San José.

Línea H: cerrada Santa Fe. El recorrido será entre Hospitales y Facultad de Derecho.

Lunes 9 de noviembre: servicio de día hábil con estaciones cerradas

El lunes, las líneas de subte funcionarán con servicio de día hábil, aunque las estaciones afectadas por el operativo permanecerán cerradas desde el inicio de la prestación.

Se mantendrán las mismas restricciones del domingo:

Línea A: Plaza de Mayo, Perú, Piedras y Lima cerradas. Servicio entre San Pedrito y Sáenz Peña.

Línea B: Medrano, por obras, Leandro N. Alem, Florida y Carlos Pellegrini cerradas. Servicio entre Juan Manuel de Rosas y Uruguay.

Línea C: Lavalle e Independencia, por obras, Retiro, San Martín y avenida de Mayo cerradas. Servicio entre Constitución y Diagonal Norte, con egreso exclusivo por esta última.

Línea D: Catedral, 9 de Julio y Pueyrredón cerradas. Servicio entre Congreso de Tucumán y Tribunales.

Línea E: Urquiza y Entre Ríos, por obras, Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano e Independencia cerradas. Servicio entre Plaza de los Virreyes y San José.

Línea H: Santa Fe cerrada. Servicio entre Hospitales y Facultad de Derecho.

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Martes 10 de noviembre: normalización del servicio y extensión horaria

Para el martes, está previsto que todas las estaciones estén abiertas, salvo aquellas que permanecen cerradas por obras. Sin embargo, si se presentan riesgos de seguridad, saturación o problemas operativos, se podrá aplicar nuevamente el protocolo de restricciones de los días anteriores.

Además, la Línea D extenderá su horario hasta la 1.30 para facilitar la desconcentración de la Misa de Jóvenes. La Línea H también tendrá un operativo especial, con dos estaciones habilitadas: Pueyrredón y Once.

Hacia Catedral: los pasajeros podrán subir en Plaza Italia, con paradas en Pueyrredón y 9 de Julio, habilitadas únicamente para el egreso. Hacia Congreso de Tucumán: se podrá subir en Palermo y descender en Juramento y Olleros, también habilitadas únicamente para el egreso.

En la Línea H se garantizará la conexión con la Línea D mediante un servicio directo desde Santa Fe, con ingreso únicamente por combinación, hasta Once, habilitada exclusivamente para el egreso.

Para evitar la saturación de las avenidas y calles prioritarias para el transporte público, los taxis y vehículos de aplicaciones deberán utilizar puntos específicos para el ascenso y descenso de pasajeros.

CS