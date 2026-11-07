León XIV en Uruguay: un expresidente intentó besarle el anillo y el Papa retiró la mano

El Papa León XIV ya comenzó por su gira en Uruguay, Argentina y Perú y su primera parada en el país vecino ya dejó un momento que no tardó en volverse viral en redes sociales luego de que se viera al Santo Padre retirándole la mano a un expresidente uruguayo que intentó besarle el anillo.

Cuando este viernes el Sumo Pontífice llevaba menos de una hora y media en Uruguay, León XIV se acercó por una alfombra roja al presidente Yamandú Orsi y a su vice, posteriormente comenzó a saludar a una comitiva de exmandatarios uruguayos durante la transmisión oficial a metros de la plaza Independencia.

El Santo Padre comenzó por Julio María Sanguinetti y luego continuó con el expresidente Luis Lacalle Herrera quien fue protagonista de una llamativa escena cuando al dirigirse al líder católico intentó realizar el tradicional gesto de besarle el anillo.

A pesar de la buena intención del gesto del dirigente del Partido Blanco, quedó registrado como al momento de agacharse León XIV se niega y se resiste a recibir el histórico homenaje protocolar. De todas formas, Lacalle Herrera insistió durante unos segundos con tocar la mano del Papa con sus labios.

El Sumo Pontífice se mantuvo firme y ambos terminaron saludándose con un apretón de manos mirándose fijamente a los ojos. Sin embargo, el insólito episodio no tardó en difundirse rápidamente por medios digitales, despertando todo tipo de comentarios y reacciones por parte de los usuarios.

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Según indica la tradición, el líder religioso lleva el anillo del Pescador y se usaba como tradición de la Iglesia Católica besar el anillo del Papa. No obstante, tanto León XIV como su antecesor, Francisco, rechazaron esta tradición y no permitían que se les bese el anillo o que se arrodillaran frente a ellos.

Luego de los saludos, el Papa volvió al escenario principal en compañía de Yamandú Orsi, ante cientos de personas que se habían acercado a verlo. Ambos pronunciaron discursos, saludaron y León XIV presidió una homilía en la Catedral de Montevideo.

AS / EM