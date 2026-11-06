"Como recordó Francisco, el bien común incorpora a las generaciones futuras": el mensaje de León XIV en su primer día en Uruguay

El papa León XIV inició este viernes su esperado recorrido por América Latina, con una primera escala en Uruguay que dará paso, en los próximos días, a sus visitas a la Argentina y Perú. Su llegada a Montevideo marcó el comienzo de una agenda que combinó gestos protocolares, definiciones sobre el rumbo de la región y encuentros con la Iglesia local.

Durante su primera jornada oficial, el Pontífice fue recibido por el presidente Yamandú Orsi, pronunció un discurso en la Plaza Independencia y recibió las llaves de la ciudad en el Cabildo. Como cierre de sus actividades, encabezó la celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana de Montevideo, junto a obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas uruguayos.

Tras la ceremonia, León XIV se retiró de la Catedral y se dirigió a la Nunciatura Apostólica, donde pasará la noche.

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Desde el atril montado en la histórica Plaza Independencia de Montevideo, el Pontífice estadounidense abrió el juego con un discurso cargado de definiciones políticas, éticas y sociales, donde celebró la solidez democrática local.

La crisis climática y los desastres causados por el fenómeno El Niño fueron el disparador para que el líder del Vaticano llenara de elogios la cuestión energética del país vecino, a la que puso como un ejemplo mundial por sostenerse casi en su totalidad sobre fuentes renovables. "Es un resultado notable que ha requerido decisiones sostenidas durante años", reconoció. Para reforzar su pedido de cuidar el planeta sin hipotecar el mañana, apeló directamente al legado de su antecesor. "Como recordó mi predecesor, el Papa Francisco, la noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras", señaló, exigiendo administrar el agua y la tierra con una mirada a largo plazo.

Sin embargo, los reconocimientos a la agenda verde abrieron paso a una de las intervenciones más fuertes de la jornada. León XIV reafirmó sin grises la condena histórica de la Iglesia al aborto, trazando un paralelismo directo entre la protección del futuro ambiental y el cuidado de la vida desde la concepción. "Quien todavía no ha nacido ya pertenece a la vida humana y al futuro de su pueblo; su dependencia absoluta de la madre no disminuye la dignidad que le corresponde ni la protección que merece", sentenció el Papa, dejando en claro cuáles serán los ejes innegociables de su viaje.

En su primer mensaje de fuerte contenido político y social en Montevideo, León XIV puso el foco sobre una de las heridas más dolorosas del país anfitrión: la salud mental. Al advertir sobre la alarmante tasa de suicidios en Uruguay (la más alta de América Latina y una de las mayores a nivel global), el Pontífice reclamó un mayor compromiso comunitario, familiar y sanitario. "La soledad, la angustia y la pérdida de esperanza pueden llegar a ser tan profundas que una persona deje de encontrar razones para continuar viviendo", alertó el Papa, pidiendo que nadie llegue a sentirse "extraño" o abandonado por su entorno.

La agenda tecnológica y laboral también ocupó un lugar central en su discurso. En pleno debate internacional sobre la regulación gubernamental de la Inteligencia Artificialexigió que el avance de estas herramientas sirva para facilitar tareas y no para que el trabajador quede reducido a una "simple pieza prescindible" del engranaje productivo. En esa misma línea, ató el futuro del empleo a la necesidad de garantizar una educación sólida desde la primera infancia, marcando que el trabajo debe estar siempre "en función del hombre" para permitirle aportar al bien común con libertad.

Su mensaje también incluyó un contundente reclamo por la salud pública, un eje que hoy atraviesa al Pontífice en carne propia. Apenas tres semanas después de haber superado una cirugía por un cáncer de pulmón, León XIV aprovechó su primer discurso en Uruguay para exigir que los sistemas médicos no dejen a nadie afuera por motivos económicos. "Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad", remarcó el Papa, dándole un peso testimonial y humano a sus palabras en el arranque de una gira continental sumamente exigente para su reciente recuperación.

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Luego de mantener un encuentro a solas con el presidente Yamandú Orsi, quien le hizo entrega de la llave de la ciudad, León XIV continuó su intensa agenda volcándose directamente a la calle. A bordo del vehículo oficial, el Sumo Pontífice inició una recorrida por el centro de Montevideo para retribuir de cerca el cariño de la multitud que se juntó para acompañar su trayecto.

Más allá de la multitudinaria misa a cielo abierto que lo espera en el Parque París Londres, el cronograma papal también reservó un espacio de profunda intimidad. En la Basílica Nuestra Señora del Rosario, el líder del Vaticano encabezará una oración privada para menos de 500 fieles (con prioridad para personas con discapacidad o movilidad reducida), donde le rendirá homenaje a Jacinto Vera, el histórico primer obispo local que fue beatificado por el papa Francisco en 2023.

La agenda del Papa en Montevideo combina compromisos institucionales, encuentros con representantes de la Iglesia católica y actividades abiertas a los fieles. El paso por el país se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre, cuando partirá rumbo a Buenos Aires.

Papa León XIV llega a Uruguay | Crédito: AFP

Tras abandonar el aeropuerto en una camioneta cerrada, León XIV se subió finalmente al tradicional papamóvil para iniciar su primera recorrida oficial por las calles de Montevideo y sentir de cerca el calor de los fieles. El trayecto culminó en la histórica Plaza Independencia, donde lo esperaba una postal política de fuerte peso institucional: el Pontífice bajó para estrecharle la mano a la vicepresidenta Carolina Cosse y a tres expresidentes uruguayos, Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Luis Lacalle Pou.

Posteriormente, se reunió en privado con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, en el Edificio José Artigas. Fue luego de aquella conversación que volvió a salir a las cales abordo del papamóvil para dar una última vuelta ante los fieles y, luego, comenzar una misa en la Catedral Metropolitana.

El papa León XIV junto al presidente uruguayo, Yamandú Orsi | Crédito: AFP

El avión que trasladó al papa León XIV a Uruguay | Crédito: AFP

Esta jornada continuará con una visita al Cabildo de Montevideo, donde recibirá la llave de la ciudad, y una celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana. Su recorrido atravesará parte de la rambla montevideana en un papamóvil acondicionado, en un trayecto que permitirá a los habitantes acercarse a la comitiva y saludar al pontífice.

Fieles se congregaron en Montevideo a la espera de la llegada del papa León XIV | Crédito: AFP

Esta agenda incluye, además, una actividad en Casavalle, una zona de Montevideo atravesada por problemas de pobreza, desigualdad y violencia. El sábado 7, León XIV visitará la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe para encontrarse con distintas expresiones de la realidad social del barrio.

Se dio a conocer que, para garantizar el desarrollo de las actividades, las autoridades uruguayas prepararon un operativo de seguridad de gran magnitud. El despliegue contempla unos 5.000 policías y entre 1.000 y 1.700 efectivos de las Fuerzas Armadas, con controles, vigilancia y coordinación entre distintas dependencias del Estado.

El ministro del Interior, Carlos Negro, definió el dispositivo como un "despliegue histórico en todos los rincones del país".

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Las definiciones más fuertes de la jornada comenzaron a miles de metros de altura. Fiel a su estilo directo, el Pontífice aprovechó el tradicional intercambio con los periodistas a bordo para defender su reciente voto en las elecciones de medio término de EE.UU. (donde Donald Trump sufrió un duro revés), asegurando estar "orgulloso de ser americano y de ejercer sus derechos".

En la misma charla, le detalló a Infobae que la llamativa mezcla de referentes como Tolkien, Hannah Arendt y Mandela en su encíclica sobre Inteligencia Artificial fue el resultado de "ir tejiendo" reflexiones durante meses, y lanzó un mensaje de fuerte peso simbólico de cara a su inminente paso por Buenos Aires: "Voy con mucha alegría, en el sentido de visitar su país, donde él no pudo", admitió en una clara y emotiva referencia a Francisco.

Paysandú, Casavalle y Florida, las próximas paradas del Papa

La agenda continuará el sábado 7 con un viaje a Paysandú, una ciudad ubicada a unos 375 kilómetros de Montevideo y próxima a la frontera con la Argentina. Allí celebrará una misa a las 10 en el Parque París Londres, uno de los encuentros religiosos más importantes de su paso por Uruguay.

Sobre el mediodía, regresará a Montevideo para retomar las actividades por la tarde. A las 17 visitará la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Casavalle. A las 18 tendrá un encuentro con representantes del ámbito educativo en la Universidad Católica del Uruguay y, una hora más tarde, encabezará una vigilia de oración en el estadio Centenario.

A modo de cierre, el domingo, el pontífice viajará a Florida, donde celebrará una misa a las 10.30 en la plaza frente a la Catedral Basílica, sede del Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay. La fecha tiene un significado especial para la Iglesia local porque coincide con la celebración de esa advocación mariana.

La despedida está prevista para las 15.10 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Veinte minutos después, León XIV partirá rumbo a Buenos Aires para continuar su gira por Sudamérica.

El papa León XIV sube al avión que lo trasladó a Uruguay | Crédito: AFP

El papa León XIV observa por la ventanilla del avión | Crédito: AFP

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La Argentina, segunda escala de la gira de León XIV

La llegada a Buenos Aires está prevista para el domingo 8 de noviembre a las 16.30, cuando León XIV aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery procedente de Montevideo. Será recibido por el presidente Javier Milei, con quien mantendrá una reunión privada en la Casa Rosada.

A partir de allí, el Papa participará de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. La primera jornada incluirá también una visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.

El monumento al general José de San Martín, en Retiro | Crédito: Archivo

El lunes 9 tendrá una agenda especialmente cargada. Por la mañana visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde se encontrará con trabajadores y personas asistidas por la institución. Más tarde celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Cottolengo Don Orione, en Claypole | Crédito: Archivo

Se prevé una misa central al pie del Monumento de los Españoles | Crédito: Archivo

Por la tarde, el eje estará puesto en el mundo del trabajo. En la Universidad Católica Argentina (UCA), León XIV se reunirá con representantes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales. También tendrá un encuentro con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín y celebrará las vísperas junto al episcopado argentino en la Catedral Metropolitana.

Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero | Crédito: Archivo

El martes 10 viajará a Córdoba para presidir una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantener un encuentro con integrantes de la Iglesia local. De regreso en Buenos Aires, participará de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba | Crédito: Archivo

El miércoles 11 será el cierre de su estadía en el país. León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y luego viajará a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica de la Argentina. Desde allí partirá hacia Perú, tercera y última escala de su gira, que se extenderá hasta el 17 de noviembre.

Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Devoto | Crédito: Archivo

La Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica de la Argentina | Crédito: Municipalidad de Luján

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