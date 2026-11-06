Milei pidió conocer de antemano el primer discurso del Papa y Kicillof invitó hasta a Scioli a la misa en Luján

A dos días de que León XIV aterrice en la Argentina, la preocupación en Balcarce 50 no pasa solo por la logística. Según supo PERFIL de fuentes eclesiásticas, el gobierno de Javier Milei consultó en la Conferencia Episcopal Argentina si tenía un adelanto del discurso que el Papa pronunciará el domingo en el Palacio Libertad, ante autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. La respuesta fue negativa. En el Episcopado se negaron a compartir cualquier detalle que, además, se elaboró en la Santa Sede. Este viernes el Papa estará pisando sueldo sudamericano, con su primera escala en Uruguay.

El pedido libertario muestra cuánto inquieta en el oficialismo la primera intervención pública del Pontífice en el país. El acto en el ex Centro Cultural Kirchner, rebautizado por esta gestión, está previsto para las 18.30 del domingo 8 y será transmitido por cadena nacional. Allí hablarán tanto León XIV como el Presidente. Ceremonial de la Presidencia invitó a los 24 gobernadores, a las autoridades del Congreso, incluida Victoria Villarruel, a legisladores de todos los bloques, a miembros del Poder Judicial y a los embajadores acreditados en el país. También estará el gabinete completo.

Una gira histórica de 30.000 kilómetros: el papa León XIV partió hacia Sudamérica para visitar Uruguay, Argentina y Perú

Otro tema es el orden de los oradores. Según supo PERFIL en el Gobierno, primero hablará el Presidente y después el Papa. Si Milei habla antes, el Papa tendrá la última palabra frente a todo el arco institucional, con la posibilidad de matizar o responder, aunque sea de manera implícita. Si el Presidente cierra, quedará expuesto a tener que acomodar su mensaje a lo que diga el Pontífice, sin saber de antemano el contenido.

Se esperan millones de personas en las misas del Papa en la Argentina. | Crédito: CeDoc

Kicillof también tendrá su foto con el Papa

Mientras el Gobierno se concentra en el Palacio Libertad, en la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof prepara su propia jugada para la misa del miércoles 11 en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. El gobernador cursó una convocatoria amplia a exmandatarios bonaerenses, que alcanza desde María Eugenia Vidal a Daniel Scioli, actual funcionario del gobierno nacional. También invitó a Claudio "Chiqui" Tapia, jefe de la AFA hoy jaqueado por denuncias judiciales pero también titular del CEAMSE.

La invitación busca mostrar a Kicillof como anfitrión de una celebración que excede las fronteras partidarias, en el lugar donde se esperan las mayores multitudes de la visita. Se estima que podrían llegar hasta dos millones de personas.

Kicillof recibirá al Papa en el altar de la Basílica durante la misa, prevista para las 10, pero no tendrá una reunión a solas con él, según confirmaron a PERFIL desde la Provincia. Ese día habrá feriado en territorio bonaerense. Luján será además la última actividad multitudinaria antes de la despedida en Ezeiza, donde volverá a estar Milei antes de que el Pontífice parta hacia Lima.

Axel Kicillof visitó esta semana Luján, donde recibirá el miércoles a León XIV.

En la Ciudad, Jorge Macri le entregará al Papa la llave de la Ciudad de Buenos Aires y será el único funcionario que lo acompañe durante la ofrenda floral en el Monumento al General San Martín, el domingo, apenas después de la llegada a Aeroparque y antes de la ceremonia de bienvenida en Casa Rosada donde lo recibirá Milei. La Ciudad además es sede de una misa multitudinaria el lunes en Palermo y otra el martes 10 por la noche.

En Córdoba, el gobernador Martín Llaryora recibirá a León XIV en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, adonde el Papa llegará el martes 10 a las 9. Desde allí irá a la misa central de la provincia en una base militar y, por la tarde, a un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales en la Catedral. La comitiva de funcionarios nacionales en esa escala estará encabezada por Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia.

En Luján podría haber unas 2 millones de personas ante la última misa del Papa. | Crédito: Municipalidad de Luján

Los temas incómodos entre el Papa y Milei

La inquietud oficial por los discursos tiene fundamento. Durante los cuatro días de visita, León XIV encabezará varias misas y pronunciará distintos mensajes, y en la agenda aparecen temas en los que la doctrina social de la Iglesia choca de frente con el ideario libertario del Presidente. El primero es la justicia social, un concepto que Milei calificó en reiteradas oportunidades como “una aberración” y que la Iglesia considera un principio central de su magisterio.

El segundo frente es la discapacidad. El lunes 9, a primera hora, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una institución que asiste a personas con discapacidad severa. La elección del lugar tiene una carga evidente en un país donde el Gobierno vetó la ley de emergencia en discapacidad, el Congreso insistió con su sanción y las organizaciones del sector denuncian demoras en los pagos a prestadores y bajas de pensiones. Una palabra del Papa en ese escenario podría resonar más que cualquier pronunciamiento opositor.

La agenda suma otras paradas con fuerte contenido social: el encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina el lunes por la tarde, la recorrida por el Complejo Penitenciario Federal el miércoles antes de Luján y la vigilia con jóvenes en Palermo. En cada una, el apoyo a los más vulnerables aparece como eje probable de los mensajes, en un contexto en el que los obispos argentinos vienen advirtiendo sobre el deterioro social, el endeudamiento de las familias y el impacto de los recortes.