Milei calificó como "héroes" a los empresarios y volvió a prometer que eliminará las retenciones al campo

El presidente Javier Milei defendió el rumbo de la economía e hizo mención a una posible eliminación de las retenciones en un futuro no muy lejano, al participar de un encuentro de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Además, destacó el rol de los empresarios en la Argentina, a los que llamó "héroes".

Caputo vinculó la suba del riesgo país con el temor a que Milei no siga en el poder: “lo que algunos tienen miedo es que no esté”

"Los empresarios son gente que va y se la juega. Mi máxima admiración a los empresarios, que son los que verdaderamente cambian el mundo, así que gracias por ponerle el hombro a la Argentina. A alguien que arriesga lo suyo para resolver los problemas de la sociedad, no le encuentro otro nombre más que héroe y vaya que este auditorio está lleno de héroes, que día a día alimentan a millones de personas. Ustedes alimentan a 500 millones de seres humanos", afirmó Milei.

Jornada Abierta de Charlas de la Sociedad Rural Argentina 06112026

En tanto, el jefe de Estado se refirió a las retenciones y sostuvo que su plan a "largo" plazo "es que desaparezcan".

"Los que fracasaron por cien años ahora nos quieren decir como hacer las cosas. Porque pueden cambiar las personas, pero siguen repitiendo el mismo modelo decadente", resaltó Milei.

En la reunión de fin de año de la Sociedad Rural, el jefe de Estado consideró que la generación de la riqueza "es de los empresarios, no del Estado", porque -a su entender- "el Estado no debe estorbar".

En línea con las declaraciones de Milei, Caputo habló sobre la eliminación de las retenciones

En ese mismo encuentro con autoridades y delegados de la SRA, el ministro de Economía, Luis Caputo, fue más allá y dejó una promesa para el sector agropecuario: si el Gobierno consigue un segundo mandato, eliminará todas las retenciones.

La promesa representa uno de los principales reclamos históricos del sector, que viene cuestionando el peso de las retenciones sobre la rentabilidad y la competitividad de las exportaciones.

Frente a los dirigentes rurales, Caputo destacó la respuesta productiva del campo y consideró que las medidas implementadas por la administración libertaria permitieron mejorar las perspectivas de la actividad.

Luis Caputo - Jornada Abierta de Charlas de la Sociedad Rural Argentina

El ministro enumeró algunas de las medidas que ya implementó la gestión, entre ellas la reducción de alícuotas para distintos productos agropecuarios y la eliminación de los derechos de exportación para actividades como la lechería, la producción porcina y las economías regionales.

A eso sumó la reducción de aranceles para facilitar el acceso a insumos, agroquímicos, fertilizantes y tecnología, además de la apertura de 226 mercados internacionales, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la ampliación de la cuota de exportación de carne hacia Estados Unidos en 80.000 toneladas.

Para respaldar su diagnóstico sobre la evolución de la actividad, Caputo mencionó el crecimiento de la superficie sembrada, que pasó de 41,7 millones a aproximadamente 44,5 millones de hectáreas. También destacó los récords de exportaciones agroindustriales y bovinas, junto con los resultados de las cosechas de trigo, maíz y girasol.

FN