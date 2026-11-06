Caputo vinculó la suba del riesgo país con el temor a que Milei no siga en el poder: “Lo que algunos tienen miedo es que no esté”

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la persistencia del riesgo país cercana a los 900 puntos básicos a las dudas del mercado sobre la continuidad del Gobierno de Javier Milei. “El problema no es Milei, lo que algunos tienen miedo es que no esté Milei”, afirmó durante un encuentro con dirigentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el que defendió el programa económico y reforzó el respaldo político al Presidente de cara a las próximas elecciones.

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En ese marco, aseguró que no existe otra figura que garantice la continuidad del rumbo económico y fue contundente: “No hay alternativa”.

La exposición tuvo lugar en el predio ferial de Palermo, en el marco de una reunión de fin de año de directores y delegados de la entidad rural. Allí, Caputo repasó los principales indicadores de la economía y también se refirió a las perspectivas políticas de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Luis Caputo - Jornada Abierta de Charlas de la Sociedad Rural Argentina

Caputo explicó por qué el riesgo país sigue arriba de los 900 puntos

Al a la evolución del riesgo país, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que la incertidumbre no está relacionada directamente con la figura del Presidente, sino con las dudas sobre su continuidad. Según su interpretación, parte de los inversores teme que una eventual alternancia política implique un cambio en las reglas económicas. “Lo que algunos tienen miedo es que no esté el presidente Milei”, mencionó.

El ministro también mencionó factores externos que podrían haber contribuido a la volatilidad de las últimas semanas, entre ellos las elecciones en Brasil y Estados Unidos y las dudas sobre el respaldo que la Argentina podría recibir de la administración de Donald Trump.

En la misma línea, durante su exposición hizo referencia a los shocks internacionales y reconoció que fueron más fuertes y prolongados de lo que inicialmente se esperaba. Sin embargo, insistió en que el principal desafío para la economía argentina es sostener el orden macroeconómico y evitar un retorno a las políticas de años anteriores.

En ese sentido, fue categórico sobre el liderazgo del actual mandatario. Para el ministro, Milei es la única figura con la convicción y el conocimiento necesarios para mantener el programa económico. "No hay alternativa", resumió ante los representantes del campo.

Jornada Abierta de Charlas de la Sociedad Rural Argentina 06112026

Milei como ancla del rumbo económico

Caputo también habló del presidente Javier Milei como garantía del programa. “La única persona que garantiza ese rumbo es Javier Milei. Y no se los digo como ministro de Economía, se los digo como argentino”, afirmó.

En este sentido, y de cara a las elecciones presidenciales del año que viene, Caputo afirmó: “Me voy a dormir todos los días sabiendo que estamos haciendo lo mejor para los argentinos. Eso lo sé, no es que lo creo”,.

Por último, Caputo buscó transmitir un mensaje de continuidad a los sectores empresarios y productivos. Sostuvo que el campo ya no está solo y que la energía, la minería y la economía del conocimiento también forman parte de un esquema de crecimiento que, según su visión, puede aportar estabilidad y previsibilidad a la economía argentina.

FN