A través de una resolución, el Ministerio de Economía pasó a disponibilidad a 16 empleados de planta permanente

A través de la Resolución 1942/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro Luis Caputo, se dispuso que el personal estable de la exSubsecretaría de Puertos y Vías Navegables quede en situación de disponibilidad. Esta medida afecta a los 16 agentes de la planta permanente detallados en un anexo que acompaña la medida.

Luis Caputo.

Qué dice la Resolución 1942

El texto detallada en sus considerandos que “a través del decreto 3 del 3 de enero de 2025 se suprimió la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, y se estableció que el personal de planta permanente con estabilidad adquirida quedaría sujeto a las previsiones de lo dispuesto por el artículo 11 del anexo I al decreto 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la ley 25.164”.

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Y luego agrega que “el personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas, o de reducción por encontrarse excedida, conforme surja del informe fundado del órgano competente en la materia, la dotación óptima necesaria, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un período máximo de hasta doce (12) meses, conforme lo establezca la reglamentación”.

Luis Caputo, Ministro de Economía

En ese punto, el dictamen determina que “el personal de planta permanente con estabilidad adquirida, que se detalla en el anexo (IF-2026-89875864-APN-SSGAI#MEC) que integra esta medida, queda en situación de disponibilidad, por el plazo que en cada caso se indica, en los términos del artículo 11 del anexo I al decreto 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la ley 25.164, como consecuencia de la disolución de la ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, dispuesta por el decreto 3 del 3 de enero de 2025”.

Descargar Anexo

Y a continuación, remarca que se limita “toda licencia sin goce de haberes, comisión de servicios, adscripción o asignación transitoria de funciones oportunamente dispuesta con relación al personal de la citada ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, desde el dictado de la presente medida”.