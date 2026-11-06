Caputo confirmó que se realizará la segunda ronda de negocios del RIGI y será en la provincia de Buenos Aires

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la segunda Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que se realizará el miércoles 2 de diciembre en Tecnópolis, provincia de Buenos Aires, con el objetivo de conectar a proveedores locales con empresas del sector de hidrocarburos. El encuentro contará con la participación del presidente Javier Milei, según adelantó el titular del Palacio de Hacienda a través de sus redes sociales.

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El anuncio llegó después de la primera edición realizada en Rosario, Santa Fe, que Caputo calificó como un "rotundo éxito" por haber conectado a más de 2.500 proveedores locales con empresas mineras. La nueva convocatoria buscará replicar la experiencia, aunque esta vez estará enfocada en los proyectos vinculados con los hidrocarburos y tendrá como escenario a la provincia de Buenos Aires.

Tweet del ministro Luis Caputo | Crédito: @LuisCaputoAR

La primera Ronda RIGI reunió a 1.800 empresas y generó 3.300 encuentros comerciales

La primera Ronda de Negocios del RIGI, realizada el 29 de octubre pasado en La Fluvial de Rosario, reunió a representantes de 43 grandes proyectos estratégicos de minería, energía e infraestructura con pequeñas y medianas empresas y proveedores de distintos puntos del país. La iniciativa buscó generar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la participación de las empresas nacionales en las inversiones de gran escala.

De acuerdo con los resultados difundidos por el Gobierno de Santa Fe, se concretaron 3.300 encuentros, distribuidos en 2.500 reuniones de negocios y 800 instancias de networking. La jornada convocó a 4.500 participantes de 1.800 empresas, de las cuales 500 eran santafesinas, lo que representó el 35% de participación provincial informado por los organizadores.

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La apertura del encuentro estuvo encabezada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto con el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. También participaron diez gobernadores y representantes de distintos organismos, en una jornada orientada a vincular las grandes inversiones con el entramado productivo local.

Durante el evento, los representantes de los proyectos estratégicos mantuvieron reuniones con proveedores de 16 rubros de la economía. Además, se organizaron 90 mesas de trabajo, 11 conferencias y 14 paneles de capacitación, mientras que 15 stands ofrecieron alternativas de financiamiento y asistencia técnica para las empresas participantes.

Ronda de Negocios - Rigi en Rosario

Santa Fe busca posicionarse como proveedor de los grandes proyectos de inversión

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó que el encuentro se convirtió en "una de las rondas de negocios más importantes del año en materia productiva". Según explicó, el principal objetivo de la iniciativa fue "promover el desarrollo de proveedores locales y aumentar el contenido nacional de las grandes inversiones", aprovechando las oportunidades que generan los proyectos mineros, energéticos y de infraestructura.

En ese sentido, Puccini remarcó que el desarrollo de estos emprendimientos demanda una amplia variedad de bienes y servicios. "Cuando se desarrollan estos emprendimientos, se necesita construir caminos, montar campamentos, proveer energía, alimentación, transporte, viviendas y equipamiento", ejemplificó, y señaló que esta cadena de valor abre oportunidades comerciales para miles de empresas.

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Por último, el funcionario sostuvo que "Santa Fe quiere ser el puente estratégico" de los proyectos mineros y energéticos, mediante la provisión de logística y servicios. Para ello, destacó el entramado industrial provincial de más de 6.400 empresas, con una trayectoria de casi 70 años vinculada al agro, y recordó que las firmas santafesinas ya abastecen a Vaca Muerta y a proyectos de minería, gas y petróleo en Salta, Catamarca, Jujuy, San Juan y Mendoza.

GZ