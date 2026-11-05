En RDEco cuestionaron el programa económico de Milei: “Subestimó el problema inflacionario que tenía la economía argentina”

El programa económico del gobierno de Javier Milei enfrenta importantes desafíos para consolidar la estabilidad de precios y recuperar el nivel de actividad. La desaceleración inflacionaria, el deterioro del consumo y la persistencia de la recesión marcaron el análisis de Emiliano Libman, Solange Finkelsztein y Miguel Ponce, quienes debatieron sobre los límites del modelo económico en diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil.

Libman cuestionó el diagnóstico inicial del Gobierno y consideró que hubo una subestimación de la complejidad del problema inflacionario argentino. “El gobierno subestimó el problema inflacionario que tenía la economía argentina”, sostuvo.

La dificultad de seguir bajando la inflación y el costo sobre la actividad

Según explicó, reducir la inflación desde niveles del 200% anual hasta el 30% puede parecer un avance rápido, pero continuar el descenso implica mayores dificultades y costos sobre la actividad. El economista advirtió que “cuando vos tenés 30% de inflación, es muchísimo más difícil” seguir bajándola, porque la sociedad comienza a percibir menos los avances y, al mismo tiempo, enfrenta las consecuencias de la desaceleración económica.

En ese sentido, remarcó que “si vos querés realmente bajar esa inflación, te va a llevar tiempo, va a tener un costo”. También cuestionó que el equilibrio fiscal sea suficiente para resolver el problema y reclamó mayor coordinación sobre los precios de los servicios y las tarifas.

Inflación, poder adquisitivo y los costos del modelo económico

Desde otra perspectiva, Finkelsztein destacó que la sociedad argentina comparte el consenso de que los niveles históricos de inflación y el déficit fiscal eran insostenibles. Sin embargo, señaló que la estabilización plantea una tensión entre dos grandes problemas macroeconómicos: la inflación y el desempleo. “Generalmente cuando se baja la inflación sube el desempleo y viceversa”, explicó.

Para la economista, el principal interrogante está en cómo la desaceleración de los precios impacta sobre los ingresos reales y la capacidad de consumo de los hogares. En esa línea, advirtió: “Si yo bajo el nivel de precios, pero no logro mejorar el ingreso, o en definitiva el ingreso está cayendo, estoy con un problema”.

Finkelsztein sostuvo que el Gobierno está intentando modificar el esquema de crecimiento económico, desplazando el protagonismo de la demanda hacia la inversión y las exportaciones. Lo definió como un cambio desde un modelo de administración de la demanda hacia otro basado en la oferta.

Recesión, empresas y expectativas sobre la economía argentina

Miguel Ponce planteó un diagnóstico más crítico sobre la coyuntura y describió el escenario como una combinación de recesión e inflación. “Yo vengo hablando de reciflación, porque mi sensación es que la recesión no sólo continúa, sino que se está profundizando”, afirmó.

El analista señaló como evidencia las salidas de empresas que habían atravesado anteriores crisis económicas y cuestionó que las actuales anclas antiinflacionarias —el retraso cambiario, la contención de las paritarias y la continuidad de la recesión— puedan generar un círculo virtuoso.

Finalmente, vinculó el deterioro de las expectativas financieras con la incertidumbre sobre el financiamiento futuro y las posibilidades de sostener el programa económico. “Todo el mundo visualiza que ya estamos en el entorno de default”, advirtió.