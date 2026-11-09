Zdero celebró la visita del papa León XIV y pidió “más diálogo y más encuentro”

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, celebró la llegada del papa León XIV a la Argentina y expresó su deseo de que el mensaje de paz y unidad del pontífice llegue a “cada hogar chaqueño”. En su cuenta de X, calificó el arribo como “una inmensa alegría”.

“Que este abrazo de todo un pueblo sea el comienzo de un tiempo de más diálogo y más encuentro”, escribió Zdero, que viajó a la Ciudad de Buenos Aires para el encuentro del pontífice con autoridades nacionales y provinciales en el Palacio Libertad. En otra publicación, le agradeció la visita.

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El primer discurso de León XIV en la Argentina

León XIV aterrizó el domingo 8 de noviembre en Aeroparque, procedente de Montevideo, y fue recibido por el presidente Javier Milei. Ambos mantuvieron una reunión privada en la Casa Rosada. Más tarde, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le entregó la llave de la Ciudad de Buenos Aires y lo distinguió como visitante ilustre.

En su discurso en el Palacio Libertad, el papa recordó a su antecesor, Francisco, y sostuvo que la democracia también se fortalece con la escucha y la búsqueda de acuerdos entre quienes piensan distinto. Además, pidió que el crecimiento económico alcance a quienes atraviesan mayores dificultades. Es la primera visita de un papa a la Argentina desde la de Juan Pablo II en 1987.

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Cómo sigue la visita del papa León XIV

Este lunes 9, feriado nacional por la visita, León XIV estuvo en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole. La agenda del día incluye una misa a las 11.30 en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, y un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

El martes 10, el pontífice celebrará una misa en Córdoba. El miércoles 11, antes de partir hacia Perú, presidirá otra en la plaza de la Basílica de Luján. Allí está prevista la participación de Carmen Delgado, presidenta de la Legislatura chaqueña, como integrante de la Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande.