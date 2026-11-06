Un precandidato a gobernador de Chaco cuestionó el "plan platita" de Milei y pidió incentivar el consumo

El intendente de Machagai y precandidato a gobernador de Chaco por el peronismo, Juan Manuel García, cuestionó las recientes medidas económicas anunciadas por el Gobierno de Javier Milei para aliviar la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas. El dirigente calificó la iniciativa como "positiva pero insuficiente" y apuntó contra lo que considera una contradicción del oficialismo nacional al aplicar políticas que anteriormente criticaba bajo la denominación de "plan platita".

La polémica surgió después de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializara la suspensión de nuevas ejecuciones fiscales y embargos para determinados contribuyentes hasta el 30 de junio de 2027, junto con una ampliación de los planes de pago para regularizar deudas impositivas. García reconoció que las disposiciones representan un alivio para el sector productivo, aunque sostuvo que llegan después de casi tres años de dificultades económicas para las empresas. "Hicieron mucho daño y ahora pisaron el freno, pero aún así la economía no se va a reactivar por arte de magia", afirmó.

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Las críticas al Gobierno y la comparación con el "plan platita"

El jefe comunal remarcó que la decisión del Ejecutivo nacional no surgió por iniciativa propia, sino como respuesta a los reclamos de las entidades empresariales. En ese sentido, recordó que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) había solicitado en junio la suspensión de embargos ante el deterioro de la actividad económica. Según García, para entonces ya habían cerrado alrededor de 31.000 empresas en el país.

Sin embargo, uno de los cuestionamientos más fuertes del dirigente peronista estuvo dirigido al discurso político del Gobierno libertario. García planteó que existe una doble vara para evaluar las medidas de asistencia económica según el signo político de quien las implemente. "Cuando el peronismo toma medidas que tienen costo fiscal hablan de 'plan platita'; cuando lo hace la derecha, es para mitigar la situación de las pymes. Más hipócritas no se consigue", expresó.

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García advirtió que sin consumo no habrá recuperación económica

Más allá de la controversia política, el precandidato a gobernador sostuvo que el principal problema de las pymes continúa siendo la caída de la actividad económica. En ese contexto, consideró que la flexibilización de las obligaciones fiscales debe estar acompañada por políticas que estimulen el consumo interno, permitan recuperar las ventas y mejoren las condiciones de funcionamiento de las empresas.

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"Para que se fortalezca la competitividad del entramado productivo y el desarrollo de las pymes se necesita mucho más que sacarles el pie del cuello por un rato", señaló el intendente de Machagai, quien insistió en que las medidas anunciadas no alcanzan para revertir las dificultades que atraviesa el sector.

Finalmente, García advirtió que la continuidad de las políticas económicas actuales podría limitar los efectos de cualquier alivio tributario. "El problema de fondo sigue siendo el escenario recesivo; con la economía en el freezer y las tarifas al rojo vivo, no hay reactivación posible", concluyó.