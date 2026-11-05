Crimen de Julián Álvarez: la autopsia determinó que murió por una grave pérdida de sangre

La autopsia de Matías Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años por cuyo crimen permanece detenida su novia, Victoria Luz Cantero, determinó que la muerte se produjo por un “shock hipovolémico producido por herida de arma blanca”. El cuadro corresponde a una pérdida grave de sangre que impide mantener una circulación suficiente para el funcionamiento de los órganos.

El informe del Instituto Médico Forense, fechado el 3 de noviembre y dirigido al Equipo Fiscal N° 2 de Resistencia, reúne los resultados de la autopsia practicada el 2 de agosto, el mismo día de la muerte, y de los estudios toxicológicos y anatomopatológicos posteriores. Estos últimos fueron informados el 7 de agosto y el 25 de septiembre, respectivamente.

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Las lesiones en el cuello y el pulmón

Entre sus conclusiones médico legales, el documento señala que las lesiones halladas en vasos sanguíneos y estructuras nerviosas del cuello son compatibles con lesiones vitales. El propio informe explica el alcance de esa expresión: “Lesión vital significa que se desencadenó cuando la persona todavía estaba con vida”. También precisa que las heridas en los vasos sanguíneos eran graves y ponían en riesgo la vida.

Los especialistas identificaron, además, una lesión cortante en el lóbulo superior del pulmón derecho, también considerada vital. Durante el examen interno se constató la presencia de 2.000 mililitros de sangre con coágulos en la cavidad pleural derecha, el espacio que rodea a ese pulmón, y se describió el colapso pulmonar.

La autopsia también registró dos heridas cortantes en el miembro superior izquierdo: una en el brazo y otra en el antebrazo. El documento describe su ubicación y características, sin calificarlas como lesiones defensivas en sus conclusiones. A su vez, detalla por separado las incisiones, suturas y otros procedimientos correspondientes a la intervención quirúrgica que recibió el joven.

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Qué determinaron los estudios de laboratorio

El análisis toxicológico detectó 1,40 gramos de alcohol por litro de sangre. En la conclusión general, el informe consignó la intoxicación alcohólica como causa contribuyente, mientras que identificó como causa de muerte el shock hipovolémico provocado por la herida de arma blanca.

Respecto de las sustancias psicotrópicas investigadas, el laboratorio informó que no se detectaron cocaína, THC, anfetamina, morfina, benzodiacepinas, metanfetamina ni barbitúricos en la muestra de sangre analizada. Los estudios de anatomía patológica, por su parte, corroboraron el carácter vital de las lesiones descriptas en el cuello y en el pulmón derecho.

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Álvarez Guardia murió el 2 de agosto en Resistencia, Chaco. Por el hecho, Cantero está imputada por homicidio agravado por el vínculo y permanece con prisión preventiva. El 22 de octubre, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional rechazó un planteo de su defensa para revocar esa medida.