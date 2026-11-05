El titular del PAMI fue liberado en la causa por el robo a un productor en Corrientes y amenazó a la prensa

En medio de un clima de tensión institucional y repudio social, Emanuel Benítez retomó sus funciones operativas al frente de la agencia local del PAMI en la localidad correntina de Mburucuyá, tras haber recuperado la libertad en la causa penal que lo investiga por el robo de más de $800.000 a un productor rural en Mercedes.

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El referente político de La Libertad Avanza reapareció en la sede de la calle Belgrano al 800, donde se negó de forma rotunda a realizar declaraciones periodísticas e increpó a la prensa local.

Al ser abordado por los cronistas que buscaban su descargo institucional, el funcionario público rechazó el diálogo aduciendo que "no tiene permiso para hablar" y que "no le debe explicaciones a la comunidad", buscando encuadrar el proceso penal en el ámbito de su "vida privada".

La secuencia escaló en hostilidad cuando Benítez amenazó explícitamente con enviar cartas documento contra los periodistas que cubrían su retorno a la dependencia estatal, según consignó el portal Mburucuyá al día.

Las precisiones del fiscal Adrián Casarrubia sobre las medidas cautelares

La situación procesal del funcionario del PAMI fue aclarada por el fiscal de Investigación de la ciudad de Mercedes, Adrián Casarrubia, quien detalló los alcances de la audiencia de coerción celebrada en el Poder Judicial de Corrientes.

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El representante del Ministerio Público Fiscal indicó que, si bien el imputado recuperó la libertad ambulatoria, permanece supeditado al proceso judicial bajo reglas de conducta.

"A uno de Saladas (Benítez) y a otro de Corrientes se les aplicaron medidas de menor entidad, lo cual hace que los mismos estén a derecho y siga la investigación", precisó Casarrubia.

No obstante, el fiscal manifestó estar conforme "a medias" con la resolución de la judicatura. "La Fiscalía solicitó mayor prisión preventiva porque tenemos gente de otro lado que no sabemos realmente si van a estar a derecho. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para evitar que estas personas reiteren este hecho en Mercedes", dijo al portal local TuMercedes.

En esa línea, la causa mantiene a un tercer imputado con 15 días de prisión preventiva y registra a dos sospechosos prófugos.

El trasfondo del operativo en Saladas y el hurto en la Rural

El hecho que involucra al titular del organismo nacional ocurrió en el predio de la Sociedad Rural de Mercedes durante los remates por el 126º aniversario de la institución. Allí, los delincuentes violentaron el habitáculo de una camioneta Toyota Hilux para sustraer la recaudación en efectivo destinada a las operaciones comerciales del evento ganadero.

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Tras el alerta al 911, la Policía de Corrientes montó un operativo cerrojo que culminó sobre la Ruta Nacional 118, en jurisdicción de Saladas, donde se interceptó al automóvil Ford Fiesta involucrado mientras avanzaba remolcado a cincha por otros dos vehículos de apoyo.

Pese al avance de las actuaciones judiciales iniciadas por el Ministerio Público Fiscal, la continuidad de Benítez al frente de la delegación del PAMI genera una fuerte controversia política y gremial en el departamento de Mburucuyá.