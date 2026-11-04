El Concejo de Resistencia analiza un presupuesto de $259.000 millones y una suba tributaria del 10%

El Concejo Municipal de Resistencia, capital del Chaco, inició el análisis de un presupuesto para 2027 que ronda los $259.000 millones, junto con las ordenanzas tributaria e impositiva. Entre las previsiones aparece un incremento estimado del 10% en los valores tributarios, que deberá discutirse durante el tratamiento de las iniciativas.

Las cifras fueron adelantadas por Alejandro Aradas, presidente del Concejo. Los proyectos serán debatidos en comisión y el proceso incluirá reuniones con representantes de los sectores alcanzados, especialmente del comercio. Según lo informado, ya hubo conversaciones con la Cámara de Comercio y otras entidades del sector, aunque hasta el momento no se plantearon modificaciones respecto de los esquemas de años anteriores.

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El destino de los fondos y la emergencia hídrica

Para conocer cómo se distribuirán las partidas del presupuesto, el Concejo convocará a los equipos de Economía y de Obras Públicas del Ejecutivo municipal. Esas reuniones permitirán examinar las previsiones de gasto y los trabajos contemplados para el próximo ejercicio, en un contexto atravesado por las lluvias y las crecidas.

La asignación de recursos para enfrentar el fenómeno de El Niño forma parte de la discusión sobre las cuentas municipales. Ante los planteos opositores sobre la existencia de un supuesto superávit, desde la presidencia del Concejo se sostuvo que una parte importante de los fondos estará destinada a la emergencia. Las intervenciones previstas buscarían reducir las consecuencias de las precipitaciones y de la crecida, aunque en las declaraciones no se precisaron montos por obra ni porcentajes de asignación.

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La discusión por los aumentos salariales

En paralelo al debate presupuestario, ingresó una propuesta de la oposición para incrementar un 15% el sueldo básico de los empleados municipales. La iniciativa abrió una diferencia política dentro del cuerpo: desde su presidencia se cuestionó el planteo y se sostuvo que las decisiones sobre las recomposiciones salariales corresponden al intendente.

Según la estimación informada, los incrementos otorgados durante 2026 acumulan alrededor del 17%, frente al 15% contemplado inicialmente en el presupuesto de este año. También se dejó abierta la posibilidad de un nuevo anuncio antes de diciembre. Ese dato corresponde a las subas ya concedidas durante el ejercicio vigente, mientras que el proyecto opositor plantea una nueva recomposición sobre el básico.