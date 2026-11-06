Renunció la presidenta del Consejo General de Educación en medio de la reestructuración por el caso Nancy Godoy

En el marco del proceso de reorganización institucional anunciado por el Gobierno provincial, la profesora Silvina Rollet presentó su renuncia al cargo de presidenta del Consejo General de Educación (CGE) de Corrientes tras tramitar su jubilación ordinaria. La salida de la funcionaria se produjo de forma inmediata a la concesión del beneficio previsional, aunque se da en el contexto de las decisiones adoptadas por el gobernador Juan Pablo Valdés para reestructurar el área tras el femicidio de la maestra Nancy Estela Godoy.

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La dimisión en la conducción del CGE ocurre semanas después del crimen que conmocionó a la comunidad educativa y que derivó en la intervención judicial sobre la Escuela N.º 626 del Paraje El Malezal, en el departamento de Esquina. La víctima había advertido sobre irregularidades en la institución rural dependiente de dicho organismo técnico.

Candidatos para la conducción del órgano educativo provincial

Si bien el Gobierno provincial aún no hizo oficial la designación mediante decreto, en los pasillos de la cartera educativa trascendió que la principal postulante para asumir la titularidad del Consejo General de Educación es la actual secretaria general del organismo, Teresa Prost, oriunda de la localidad de San Roque.

Se prevé que el gobernador Juan Pablo Valdés rubrique la norma de designación en las próximas horas.

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El rol institucional del Consejo General de Educación

El Consejo General de Educación de la Provincia de Corrientes es un órgano estratégico de la administración pública provincial compuesto por representantes del Estado y de los gremios docentes. Su misión institucional abarca la planificación, conducción y ejecución de las políticas pedagógicas en los distintos niveles de enseñanza del sistema escolar correntino, en articulación directa con las directivas del Ministerio de Educación.

La reorganización de la cúpula del organismo busca reordenar la gestión administrativa y supervisar el funcionamiento de los establecimientos educativos del interior provincial en el tramo final del ciclo lectivo.