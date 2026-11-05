Caso Nancy Godoy: la querella pedirá agravar la acusación con las figuras de alevosía y placer

Tras la masiva e emotiva despedida comunitaria brindada a la docente rural Nancy Estela Godoy en la Plaza 9 de Julio y su posterior inhumación en el cementerio local de Esquina, la causa penal iniciada por el femicidio ingresó en una fase técnica determinante.

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El abogado querellante que representa a la familia de la víctima, Gustavo Briend, confirmó que solicitará de manera formal al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial de Corrientes el agravamiento de las imputaciones dictadas contra la banda detenida, incorporando los calificativos de alevosía y placer.

Actualmente, la causa cuenta con cinco personas privadas de su libertad: Ireneo Zacarías y Felipe Sandoval (imputados como coautores de femicidio), Rosa Leguizamón (coautora de homicidio simple), Nahuel Rojas (encubrimiento agravado) y Ezequiel Bordón (imputado por falso testimonio).

La autopsia del Instituto Médico Forense y la saña del ataque

El sustento probatorio para modificar el encuadre punitivo radica en las conclusiones preliminares elaboradas por el decano del Instituto Médico Forense, el doctor José Luis Gálvez. Según detalló Gustavo Briend, los análisis tanatológicos determinaron que los acusados actuaron bajo un patrón de extrema crueldad y planificación.

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"Se denota una especie de estructura de este grupo de personas para lograr este cometido, pero con una saña, un placer particular y haciendo sufrir a la víctima. Creemos que podríamos agregarle el concurso de dos o más personas y, por supuesto, la alevosía y la cuestión del placer, porque entendemos claramente que estas personas gozaron con lo que hicieron", fundamentó el letrado querellante a Actualidad Esquina, precisando que las tareas del forense se ejecutaron sobre restos cadavéricos mutilados.

Pericias entomológicas de la UNNE y Córdoba junto a perfiles psiquiátricos

En el marco de las medidas de prueba en curso, la fiscalía aguarda el resultado de los peritajes científicos encomendados a la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) de Corrientes y al laboratorio genético de la Universidad de Córdoba. Este último equipo desarrolla un estudio de entomología forense orientado a determinar con precisión la data del deceso en el Paraje El Malezal.

Paralelamente, el Poder Judicial de Corrientes avanza con las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas a los acusados para establecer perfiles de personalidad. El imputado Nahuel Rojas completó su segunda jornada de examen en la Capital, mientras que la pericia sobre Rosa Leguizamón se encuentra en ejecución.

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Respecto a la situación procesal de Ezequiel Bordón, Gustavo Briend descartó cualquier acuerdo de colaboración: "No le creemos. Si hubiese querido en su momento, hubiese contado lo que vio".

La querella descartó la aplicación de juicios abreviados para los coautores principales, reafirmando que se buscará la pena de prisión perpetua en el debate oral y público.