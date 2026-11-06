Corrientes suma vuelos a Buenos Aires: tarifas en dólares y detalles de la preventa

La conectividad aérea en la Provincia de Corrientes sumará un avance logístico clave para el desarrollo productivo y turístico de la región. La empresa Humming Airways habilitó formalmente la preventa de pasajes para operar rutas comerciales directas que unirán las localidades de Goya y Mercedes con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los pasajes ya se encuentran disponibles en la plataforma web de la aerolínea con tarifas diferenciales para el público local.

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La operación de los vuelos se concentrará en el Aeropuerto Doctor Diego Nicolás Díaz Colodrero de la ciudad de Goya, bajo un itinerario de rotación única que conectará el Aeroparque Jorge Newbery con las escalas en Mercedes y el departamento capitalino de la microregión del Río Santa Lucía. La duración estimada del trayecto contempla un tiempo total de vuelo de 2 horas y 15 minutos.

Frecuencias semanales y esquema tarifario en preventa

Según pudo averiguar Perfil, el esquema operativo mantendrá dos frecuencias semanales con horarios fijados para el inicio y el cierre de la jornada comercial:

•Lunes: Salida desde Aeroparque hacia Goya (con escala en Mercedes) a las 14:00; y regreso desde Goya hacia Aeroparque (con escala en Mercedes) a las 16:45. •Viernes: Salida desde Aeroparque hacia Goya (con escala en Mercedes) a las 14:00; y regreso desde Goya hacia Aeroparque (con escala en Mercedes) a las 16:45.

Respecto al esquema tarifario fijado durante el período de preventa, las opciones se comercializan a través de abonos corporativos y de pasajeros frecuentes. Los valores se inician en los USD 209 por tramo dentro de los paquetes de mayor volumen comercial, alcanzando los USD 275 por tramo en el abono mensual de 4 pasajes, incluyendo tasas aeroportuarias e IVA.

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Autorización nacional para la compañía aérea emergente

La puesta en marcha del servicio se concretó luego de que la Subsecretaría de Transporte Aéreo del Ministerio de Economía emitiera la autorización oficial para que Humming Airways S.A. explote servicios regulares y no regulares de transporte aéreo de pasajeros y cargas, tanto en el ámbito interno como en el mercado internacional.

La línea aérea inició sus operaciones en el mercado de cabotaje conectando terminales provinciales con la Capital federal. El proyecto empresarial fue fundado por tres jóvenes emprendedores y consolida ahora la integración del centro y sur de la Provincia de Corrientes a las rutas aéreas comerciales de la República Argentina.